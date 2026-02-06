MILANO-CORTINA 2026
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 6 febbraio 2026
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Terza prova di discesa allo Stelvio: pochi gli atleti al via per l'ultima rifinitura - La terza e ultima prova di discesa libera sulla pista Stelvio, che assegnerà la prima medaglia d'oro dei Giochi, vedrà al via un ridotto numero di atleti. Molti infatti hanno deciso di non effettuare l'ultima discesa di ricognizione dopo aver effettuato le prime due prove. Tra gli azzurri solo Dominik Paris, che sulla pista Stelvio è di casa (sei vittorie in discesa e una in SuperG in carriera), dovrebbe scendere mentre gli altri atleti, da Giovanni Franzoni a Mattia Casse, da Florian Schieder a Christof Innerhofer hanno deciso di rinunciare all'ultima rifinitura. Domani il quartetto azzurro a caccia del podio sarà composto da Paris, Franzoni, Schieder e Casse.
Arianna Fontana: "Pronta a sfilare, un onore incontrare Mattarella, grata per l'energia che ha portato" - "Ieri abbiamo avuto una visita molto speciale al Villaggio Olimpico. Trascorrere del tempo con il Presidente Sergio Mattarella è stato davvero un onore". Nel giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano Cortina in cui sfilerà con la bandiera per rappresentare l'Italia, Arianna Fontana racconta le emozioni vissute nell'incontro con il capo dello stato che stasera a San Siro darà ufficialmente il via alle Olimpiadi invernali. "E' rimasto con noi - scrive sui social la campionessa dello short track - ha ascoltato le nostre storie e ha offerto parole di sostegno e incoraggiamento che hanno significato più di quanto probabilmente sappia. Ho avuto il privilegio di sedermi accanto a lui e regalargli la nostra giacca Italia Team, un piccolo gesto per ringraziarlo del tempo e della cura che ha dedicato a noi atleti. Abbiamo parlato di sport, vita, sacrifici e anche condiviso alcune storie personali. Grata per il tempo, le parole e l'energia che ha portato a casa nostra".