Lo slittino entra nel programma olimpico moderno negli anni Sessanta (Innsbruck 1964) e da allora è diventato uno dei simboli dei Giochi invernali più tecnici. Nel tempo il programma si è evoluto, aggiungendo nuove prove e puntando a un equilibrio maggiore tra gare maschili e femminili. A Milano Cortina la novità assoluta sarà il “Doppio femminile”.