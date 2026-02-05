Le regole servono a rendere confrontabili tempi e traiettorie, perché sull’ovale anche pochi centimetri valgono un podio.

La pista è un anello standard da 400 m, con due corsie (interna ed esterna). Si parte in coppia, in corsie separate e con avvio sfalsato. Le due corsie non hanno la stessa lunghezza: per questo a ogni giro si cambia corsia a ogni giro sul rettilineo di incrocio. All’incrocio esistono diritti di passaggio; ostacolare l’avversario può portare a squalifica. False partenze, cambio di corsia irregolare o in zona sbagliata, ostruzione dell’avversario non sono consentiti e vengono sanzionati.