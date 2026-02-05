Lo sci di fondo è tra le discipline fondatrici dei Giochi invernali. Esordisce a Chamonix 1924 con due gare: la 50 km e la 18 km. Per decenni è stato il regno dei nordici, poi lo sport si è evoluto: materiali, allenamenti, strategie, e soprattutto la convivenza tra classica e skating, che ha cambiato la velocità e la tattica delle gare. L’ingresso femminile nel programma olimpico è arrivato a metà Novecento a Oslo 1952 con la 10 km, mentre la distinzione tra le due tecniche (classica e libera) fa il suo ingresso a Calgary 1988. Da lì la crescita è stata costante fino ad arrivare al presente: un fondo sempre più globale, più tecnico, e più “disegnato” per offrire spettacolo senza perdere la sua durezza.