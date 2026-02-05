Folla per Chivu tedoforo a Sant'Ambrogio

Centinaia di persone hanno assistito, davanti alla basilica di Sant'Ambrogio a Milano, al passaggio della fiaccola olimpica tra l'allenatore dell'Inter Christian Chivu e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Applausi ed entusiasmo da parte dei milanesi, tifosi e turisti, accorsi per vedere da vicino il passaggio dei tedofori. La fiaccola ha poi proseguito il suo percorso in direzione di piazza Duomo.