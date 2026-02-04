A prima vista il curling sembra quasi gentile: una pietra che scorre, due atleti che “spazzano”, una casa disegnata come un bersaglio. Poi lo guardi davvero, e capisci che è uno sport di nervi e geometria. Ogni tiro è una scelta: dove mettere la pietra, cosa proteggere, cosa togliere, quando rischiare. E spesso la differenza tra una giocata brillante e un errore è una frazione di metro o un istante di esitazione.