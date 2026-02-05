Nelle specialità di singolo (maschile e femminile) e di coppia, gli atleti affrontano due prove: il Programma corto, che richiede l’esecuzione di una serie di elementi obbligatori, e il Programma libero, dove le difficoltà tecniche sono inserite in una coreografia che lascia spazio alla massima creatività. Anche la danza si divide in due segmenti: la Rhythm Dance, basata ogni anno su un tema musicale prestabilito con una sequenza di passi vincolante, e la Free Dance, dove la libertà espressiva e interpretativa raggiunge il suo apice.