Torino, Baroni: "La classifica non ci piace, vogliamo crescere"

06 Feb 2026 - 18:10
© Getty Images

© Getty Images

"La classifica non ci piace e vogliamo migliorarla, io per primo: dobbiamo crescere e costruire per il futuro": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, in vista della trasferta sul campo della Fiorentina. "Loro giocheranno con determinazione e veemenza, sotto questo aspetto dovremmo essere al livello - continua in conferenza stampa verso la gara contro i viola del grande ex Paolo Vanoli - e sarà una partita determinante per noi e per loro: quando parlo di miglioramenti, mi riferisco a tutti gli aspetti e non solo al farsi belli perché fai un punto in più dell'anno scorso. Alla fine si tirerà una linea, me compreso, e vedremo cosa abbiamo fatto, ma qui siamo tutti ambiziosi".

Sul mercato che si è concluso da poco: "Alcuni ragazzi erano già in campo senza nemmeno aver svuotato le valigie, hanno dato grande disponibilità e possono tutti darci una grande mano" conclude Baroni. 

