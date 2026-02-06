Torino, Baroni: "La classifica non ci piace, vogliamo crescere"

"La classifica non ci piace e vogliamo migliorarla, io per primo: dobbiamo crescere e costruire per il futuro": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, in vista della trasferta sul campo della Fiorentina. "Loro giocheranno con determinazione e veemenza, sotto questo aspetto dovremmo essere al livello - continua in conferenza stampa verso la gara contro i viola del grande ex Paolo Vanoli - e sarà una partita determinante per noi e per loro: quando parlo di miglioramenti, mi riferisco a tutti gli aspetti e non solo al farsi belli perché fai un punto in più dell'anno scorso. Alla fine si tirerà una linea, me compreso, e vedremo cosa abbiamo fatto, ma qui siamo tutti ambiziosi".