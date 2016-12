Rugby, 6 Nazioni: Italia beffata nel finale

Gli azzurri di Brunel cadono contro la Scozia in una gara in cui era necessario vincere per allontanare il cucchiaio di legno. L'Italia scende in campo con l'ormai classico mix di esperienza e gioventù: Parisse e Castrogiovanni superano con 104 cap il record di presenze in azzurro di Andrea Lo Cicero mentre Campagnaro, Furno e Allan sono i volti giusti per dare nuova linfa al futuro del XV italiano. Se l'Italia parte bene in mischia non si può dire lo stesso della touche, con gli azzurri che regalano subito due rimesse laterali agli scozzesi. Le due cenerentole del torneo dimostrano buona qualità giocando alla mano per vie centrali e all'11', alla prima touche portata a terra da Furno, gli azzurri scardinano la difesa ospite arrivando ad un passo dalla linea di meta. L'Italia perde l'ovale ma un vantaggio regala la punizione che Allan non sbaglia per il +3. Al 22' gli azzurri concedono la prima punizione con Zanni che non rotola via e Laidlaw fa 3-3. Negli ultimi 10' la partita si fa piuttosto caotica con diversi errori da una parte e dall'altra: l'Italia però spinge di più e Allan si mostra protagonista. Il numero 10 al 31' prova i pali per il 6-3 e nel finale va a schiacciare in meta dopo un bellissimo gioco veloce tra Parisse e Furno: la trasformazione regala il +10 per l'Italia, con gli scozzesi mai entrati nella linea dei 22 azzurra.



Come nella sfida contro la Francia, cambia tutto all'uscita dagli spogliatoi. La Scozia riparte con furia mettendo in chiaro che il secondo tempo sarà tutto in salita. Al 45' gli azzurri regalano un calcio: Laidlaw non si fa pregare e comincia ad accorciare sul 13-6. Gli scozzesi guadagnano campo con l'Italia che pasticcia troppo perdendosi in manovre leziose: al 50' sulla linea dei 22 italiana, la Scozia ci grazia decidendo di non calciare e perdendo subito l'ovale con il gioco alla mano. La pressione resta però tutta nella metà campo azzurra e al 54', puntuale, arriva la meta scozzese con Dunbar: il 13-11 è firmato dalla trasformazione di Laidlaw. Brunel cerca di raddrizzare la situazione cambiando tutta la prima linea ma, dopo una palla persa da Cittadini, riparte la Scozia che al 67' marca la seconda meta ancora con Dunbar che firma il primo sorpasso ospite. La reazione dell'Italia è immediata e con Furno, il migliore in campo, gli azzurri tornano avanti: la trasformazione di Orquera regala il +2 al 71' illudendo tutto l'Olimpico. Gli ultimi minuti sono di pura sofferenza, la Scozia spinge, l'Italia difende senza commettere fallo sulla linea dei 22 ma Weir al 79' trova il drop beffa che ci condanna alla sconfitta sul 20-21 finale. Nella prossima giornata gli azzurri dovranno vedersela contro l'Irlanda all'Aviva Stadium in una sfida che si preannuncia durissima fin d'ora; gli scozzesi invece, rinfrancati dal successo, accoglieranno la Francia.