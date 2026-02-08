MILANO-CORTINA 2026

Valentino Rossi: "Che emozione con Mattarella, tutto in gran segreto"

L'ex pilota della MotoGP commenta l'incontro con il Presidente per il filmato che ha aperto le Olimpiadi invernali: "Sorpresa riuscita, mi ha chiesto della MotoGP"

08 Feb 2026 - 09:26
"È stato un onore, un momento bellissimo. E ho trovato il nostro Presidente in grande forma". Così Valentino Rossi commenta l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per girare il filmato che ha aperto di fatto le Olimpiadi. "Speravo che il nostro viaggio per questa Milano magica e notturna fosse gradito. Certo, sapere oggi che la cerimonia di apertura di Milano-Cortina è stata vista da più di 2 miliardi di persone nel mondo mi rende davvero felice. Ho ricevuto una valanga di messaggi dai miei amici, tutti sembrano contenti di aver assistito ad una sorpresa riuscita", aggiunge.

"È stato fatto tutto in gran segreto perché era importante che non si sapesse nulla prima della messa in onda la sera della cerimonia. Per alcune parti avevano già fatto tutto usando delle controfigure, poi sarebbe toccato a noi - racconta Rossi - . Mi sono presentato per tempo, ho indossato l'uniforme da tranviere, con tanto di cappello, poco dopo è arrivato il Presidente, preceduto e seguito dalla sua scorta. Hanno girato prima la parte con le bambine che perdono il peluche sul tram, con il Presidente che lo raccoglie, quindi il nostro incontro. Caspita, ero davvero emozionato perché Mattarella per me è un simbolo, una persona che emana positività, rispetto, giustamente amata da tutti. Così, avere davanti questo signore anziano, saggio, illustre, comporta avere a che fare con una certa aura".

"Ho presentato al presidente la mia compagna, Francesca, pure lei super emozionata. Mattarella le ha stretto la mano e le ha detto: auguri. Abbiamo riso anche se non so come interpretare un augurio del genere… poi mi ha chiesto come siamo messi nel Motomondiale. Come sta Bagnaia. L'ho rassicurato, gli ho detto che sarà dura, ma Pecco mi sembra motivato e pronto per fare una grande stagione. E lui: "Bene, allora ce la facciamo a batterli questi spagnoli"? Grande", conclude. 

