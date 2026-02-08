Valentino Rossi: "Che emozione con Mattarella, tutto in gran segreto"

"È stato fatto tutto in gran segreto perché era importante che non si sapesse nulla prima della messa in onda la sera della cerimonia. Per alcune parti avevano già fatto tutto usando delle controfigure, poi sarebbe toccato a noi - racconta Rossi - . Mi sono presentato per tempo, ho indossato l'uniforme da tranviere, con tanto di cappello, poco dopo è arrivato il Presidente, preceduto e seguito dalla sua scorta. Hanno girato prima la parte con le bambine che perdono il peluche sul tram, con il Presidente che lo raccoglie, quindi il nostro incontro. Caspita, ero davvero emozionato perché Mattarella per me è un simbolo, una persona che emana positività, rispetto, giustamente amata da tutti. Così, avere davanti questo signore anziano, saggio, illustre, comporta avere a che fare con una certa aura".