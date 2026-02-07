Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 7 febbraio 2026

SALTO CON GLI SCI: IL QUARTETTO AZZURRO PROVA A STUPIRE

Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Martina Zanitzer e Annika Sieff: è il quartetto azzurro che oggi tenterà l'impresa allo stadio del salto di Predazzo. Sieff, che nelle sessioni di prova ha fatto registrare il miglior punteggio tricolore, non vuole deludere davanti al pubblico di casa. "È davvero incredibile avere la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi a venti minuti da casa - ha detto Annika Sieff al termine dell'ultima seduta di allenamento -. Con i trampolini è stato fatto un grande lavoro e mi trovo bene, sono piuttosto soddisfatta dei miei salti". La favorita per il primo gradino del podio è la slovena Nika Prevc, dominatrice assoluta di Coppa del mondo. In zona medaglia anche l'austriaca Lisa Eder.