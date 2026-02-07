Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 7 febbraio 2026

© Getty Images
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
SALTO CON GLI SCI: IL QUARTETTO AZZURRO PROVA A STUPIRE
Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Martina Zanitzer e Annika Sieff: è il quartetto azzurro che oggi tenterà l'impresa allo stadio del salto di Predazzo. Sieff, che nelle sessioni di prova ha fatto registrare il miglior punteggio tricolore, non vuole deludere davanti al pubblico di casa. "È davvero incredibile avere la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi a venti minuti da casa - ha detto Annika Sieff al termine dell'ultima seduta di allenamento -. Con i trampolini è stato fatto un grande lavoro e mi trovo bene, sono piuttosto soddisfatta dei miei salti". La favorita per il primo gradino del podio è la slovena Nika Prevc, dominatrice assoluta di Coppa del mondo. In zona medaglia anche l'austriaca Lisa Eder.
SKIATHLON: L'ITALIA TIFA GISMONDI
Adrenalina a mille e concentrazione palpabile sul viso degli atleti che oggi allo stadio del fondo di Tesero, in Trentino, disputeranno le prime gare da medaglia. Appuntamento alle 13 con lo skiatlhon: 20 chilometri che combinano tecnica classica e libera. Al via tre azzurre: Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi. Ed è proprio sulla 22enne di Subiaco, campionessa mondiale juniores 2024 nella mass start 20 km in tecnica libera, che l'Italia ripone le speranze di risultato. La favorita appare invece la statunitense Jessie Diggins, che sembra volare sugli sci in tecnica libera. Fari puntati anche sulla Svezia che schiera Frida Karlsson ed Ebba Andersson a caccia dichiarata di medaglie. Ma la Norvegia con Heidi Weng e l'Austria con Teresa Stadlober sono pronte a dare battaglia.
OGGI SI ASSEGNANO LE PRIME MEDAGLIE
Prime medaglie in palio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Un sabato ricco di appuntamenti, a partire dalle 11.30 quando è in programma la discesa libera maschile sulla "Stelvio" di Bormio. L'Italia punta tanto su questa gara, forte di quattro "assi": Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder. Nel pomeriggio, invece, l'attesa è per Francesca Lollobrigida. Vice campionessa olimpica nei 3.000 metri a Pechino 2022, la pattinatrice di Frascati andrà a caccia di un'altra medaglia nella specialità. In serata, infine, riflettori sulla finale del big air maschile che vedrà protagonista Ian Matteoli. Secondo nelle qualificazioni, il più giovane italiano delle spedizione olimpica vuole confermare quanto di buono fatto vedere due giorni fa. Medaglie in palio anche nello sci di fondo (skiathlon femminile) e nel salto con gli sci (individuale trampolino piccolo donne).