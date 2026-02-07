MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, doppio podio in discesa: Franzoni d'argento, Paris è bronzo

Lo svizzero von Allmen fa la differenza nella parte centrale e conquista il primo titolo olimpico, ma l'Italia festeggia due medaglie. Odermatt quarto

07 Feb 2026 - 12:54
1 di 10
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

Iniziano come un sogno a occhi aperti le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, per l'Italia. A Bormio, in una delle gare più attese dei Giochi, la discesa libera maschile ci consegna infatti due medaglie: Giovanni Franzoni è d'argento (+0.20), Dominik Paris (+0.50) chiude col bronzo e ottiene il suo primo podio a cinque cerchi. La vittoria e il primo titolo olimpico di Milano-Cortina vanno a Franjo von Allmen, fuori dal podio Marco Odermatt (4°).

L'Italia non spezza la maledizione dell'oro olimpico nella discesa libera al maschile, che manca dal 1952 (con Zeno Colò), ma inizia comunque col piede giusto le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La neve di Bormio e lo sci alpino ci regalano infatti una doppia medaglia dal peso specifico importante, coi due protagonisti della stagione. Giovanni Franzoni, la rivelazione della stagione e il debuttante ai Giochi, è medaglia d'argento. Dominik Paris, il veterano che disputerà la sua ultima Olimpiade, si sblocca ai Giochi con un bronzo dal sapore dolcissimo. A Bormio domina Franjo von Allmen, che fa la differenza nella parte centrale e nell'ultimissimo tratto del percorso con velocità elevatissime, chiudendo col tempo di 1.51.61. L'elvetico è dunque il primo campione olimpico di Milano-Cortina 2026, la prima medaglia d'oro dei Giochi italiani.

Sul podio con lui, come dicevamo, Franzoni (+0.20) e Paris (+0.50) per il doppio podio azzurro. Delusione cocente per Marco Odermatt, dominatore in Coppa del Mondo con tre vittorie e cinque podi in discesa: è quarto (+0.70), ma potrà rifarsi in Super-G e in gigante. Completano la top-10 Monney, Kriechmayr, Hemetsberger, Allegre, Crawford e Negomir. Appena fuori dai dieci il nostro Mattia Casse: debuttante a 35 anni, il piemontese è 11° (+1.67). Troppi errori per lui e anche per Florian Schieder, che è out dalla top-15 ed è l'ultimo degli azzurri (16°, +1.96). L'Italia dunque esulta, lo sci al maschile inaugura il nostro medagliere e torna sul podio dopo 12 anni: l'ultima volta a Sochi, nel 2014, con Innerhofer. Sfugge ancora una volta all'Italia la conquista della medaglia d'oro dopo quella di Zeno Colò di Oslo '52.

milano-cortina 2026
franzoni
paris

Ultime notizie

Marco Pantani ed Emilien Jacquelin

Anche Pantani a Milano-Cortina 2026: Jacquelin gareggia con l'orecchino del Pirata

Stefano Fiore

Franzoni-Paris, splendida doppietta: argento e bronzo nella libera sulla Stelvio davanti a Odermatt. Oro von Allmen

10

Milano-Cortina 2026: le foto della discesa libera sulla Stelvio

00:51
DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

La giornata LIVE: si assegnano le prime medaglie. Fari puntati sulla discesa libera maschile a Bormio

Macron assente alla cerimonia ma provoca sui social: la Gioconda guarda Milano-Cortina

Milano-Cortina 2026: gli azzurri in gara oggi 7 febbraio

LIVE cerimonia inaugurale: alle 20 il via, Valentino Rossi "autista" di Mattarella

43

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

12

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Portabandiera ucraina minaccia protesta contro la partecipazione degli atleti russi

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 6 febbraio 2026

Brignone: "Vonn in gara con crociato rotto? Se suo infortunio fosse grave come mio non sarebbe qui"

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Marco Pantani ed Emilien Jacquelin

Anche Pantani a Milano-Cortina 2026: Jacquelin gareggia con l'orecchino del Pirata

Stefano Fiore

I più visti di Milano-Cortina 2026

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:52
Freccia... arancione: All Conditions Express, lasciapassare per l'avventura
12:54
Franzoni-Paris, splendida doppietta: argento e bronzo nella libera sulla Stelvio davanti a Odermatt. Oro von Allmen
12:46
Milano-Cortina 2026: le foto della discesa libera sulla Stelvio
12:36
Furlani ancora in pedana nel salto in lungo di Metz
DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH
12:36
Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"