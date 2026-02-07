Milano-Cortina 2026, doppio podio in discesa: Franzoni d'argento, Paris è bronzo

Sul podio con lui, come dicevamo, Franzoni (+0.20) e Paris (+0.50) per il doppio podio azzurro. Delusione cocente per Marco Odermatt, dominatore in Coppa del Mondo con tre vittorie e cinque podi in discesa: è quarto (+0.70), ma potrà rifarsi in Super-G e in gigante. Completano la top-10 Monney, Kriechmayr, Hemetsberger, Allegre, Crawford e Negomir. Appena fuori dai dieci il nostro Mattia Casse: debuttante a 35 anni, il piemontese è 11° (+1.67). Troppi errori per lui e anche per Florian Schieder, che è out dalla top-15 ed è l'ultimo degli azzurri (16°, +1.96). L'Italia dunque esulta, lo sci al maschile inaugura il nostro medagliere e torna sul podio dopo 12 anni: l'ultima volta a Sochi, nel 2014, con Innerhofer. Sfugge ancora una volta all'Italia la conquista della medaglia d'oro dopo quella di Zeno Colò di Oslo '52.