Sci, Brignone non scioglie il dubbio: "Sento sempre più confidenza, decideremo il meglio per me"
L'azzurra settima in prova: "Vivo nel qui e nell'ora"
© Getty Images
"Sono cresciuta rispetto a ieri, mi sto fidando sempre di più sia nei salti che nei dossi. Il Duca d'Aosta è stato un po' limato, butta meno in alto e va meglio così. Ogni giorno cresco, oggi la neve rispondeva di più e mi sembra di entrare sempre più in confidenza con gli sci lunghi". Settimo tempo nella prova di discesa a Cortina per Federica Brignone, che però non scioglie i dubbi in vista della gara di domenica. "Le sensazioni sono buone, mi sono sentita meglio anche negli atterraggi. Nel pomeriggio faremo una riunione per decidere cosa è meglio per me". "Vivo nel qui e nell'ora - ha proseguito l'azzurra - Oggi ho fatto le cose che ci siamo detti, ho fatto il mio lavoro, ho studiato bene la pista, ho messo i piedi dove volevo, non ho avuto paura e anzi ho fatto uno step ancora in avanti. Vediamo, domani sarà un altro giorno".
Poi la Brignone torna sulla cerimonia di apertura, in cui è stata portabandiera in spalla ad Amos Mosaner: "Io alle 11.15 ero in camera perché avevo un ginocchio così, ho dovuto mettere il ghiaccio. Ero in crisi, non riuscivo più a piegare la gamba". "È per quello che mi ha portato Amos - scherza -. Poverino, gli avrò distrutto la schiena". Impossibile dormire dopo una serata così: "Una volta in camera ho cercato di dormire ma le emozioni, l'eccitazione era troppo alta. Non so a che ora ho dormito, dopo mezzanotte".