MILANO-CORTINA 2026

Sci, Brignone non scioglie il dubbio: "Sento sempre più confidenza, decideremo il meglio per me"

L'azzurra settima in prova: "Vivo nel qui e nell'ora"

07 Feb 2026 - 15:20
© Getty Images

© Getty Images

"Sono cresciuta rispetto a ieri, mi sto fidando sempre di più sia nei salti che nei dossi. Il Duca d'Aosta è stato un po' limato, butta meno in alto e va meglio così. Ogni giorno cresco, oggi la neve rispondeva di più e mi sembra di entrare sempre più in confidenza con gli sci lunghi". Settimo tempo nella prova di discesa a Cortina per Federica Brignone, che però non scioglie i dubbi in vista della gara di domenica. "Le sensazioni sono buone, mi sono sentita meglio anche negli atterraggi. Nel pomeriggio faremo una riunione per decidere cosa è meglio per me". "Vivo nel qui e nell'ora - ha proseguito l'azzurra - Oggi ho fatto le cose che ci siamo detti, ho fatto il mio lavoro, ho studiato bene la pista, ho messo i piedi dove volevo, non ho avuto paura e anzi ho fatto uno step ancora in avanti. Vediamo, domani sarà un altro giorno".

Poi la Brignone torna sulla cerimonia di apertura, in cui è stata portabandiera in spalla ad Amos Mosaner: "Io alle 11.15 ero in camera perché avevo un ginocchio così, ho dovuto mettere il ghiaccio. Ero in crisi, non riuscivo più a piegare la gamba". "È per quello che mi ha portato Amos - scherza -. Poverino, gli avrò distrutto la schiena". Impossibile dormire dopo una serata così: "Una volta in camera ho cercato di dormire ma le emozioni, l'eccitazione era troppo alta. Non so a che ora ho dormito, dopo mezzanotte".

videovideo
Leggi anche

Brignone: "Vonn in gara con crociato rotto? Se suo infortunio fosse grave come mio non sarebbe qui"

milano cortina 2026
brignone

Ultime notizie

Portabandiera ucraina minaccia protesta contro la partecipazione degli atleti russi

Giovanni Franzoni

Franzoni: "Podio olimpico dopo Kitzbuhel: mai l'avrei immaginato" | Paris: "Perfetto così, dopo tutti quei tentativi"

Brignone non scioglie il dubbio: "Sento sempre più confidenza, decideremo il meglio per me"

Franzoni-Paris, splendida doppietta: argento e bronzo nella libera sulla Stelvio davanti a Odermatt. Oro von Allmen

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie di oggi 7 febbraio 2026

Sofia Goggia

Caso Vonn, Goggia in scia a Brignone: "Crociato rotto? Ai posteri l'ardua sentenza"

13

Mariah Carey canta "Volare" alla cerimonia d'apertura: il gobbo incomprensibile scatena il web

10

Milano-Cortina 2026: le foto della discesa libera sulla Stelvio

00:51
DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

Macron assente alla cerimonia ma provoca sui social: la Gioconda guarda Milano-Cortina

Milano-Cortina 2026: gli azzurri in gara oggi 7 febbraio

LIVE cerimonia inaugurale: alle 20 il via, Valentino Rossi "autista" di Mattarella

43

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

12

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Portabandiera ucraina minaccia protesta contro la partecipazione degli atleti russi

I più visti di Milano-Cortina 2026

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

Notizie del giorno
Vedi tutti
Giovanni Franzoni
15:37
Franzoni: "Podio olimpico dopo Kitzbuhel: mai l'avrei immaginato" | Paris: "Perfetto così, dopo tutti quei tentativi"
15:22
Lutto nel mondo del giornalismo: ci lascia Michele Haimovici, storico cronista toscano
15:20
Brignone non scioglie il dubbio: "Sento sempre più confidenza, decideremo il meglio per me"
MCH UNION BERLINO FUOCHI D'ARTIFICIO MCH
15:15
Fuochi d'artificio in tutto lo stadio: sospesa la gara con l'Eintracht
Maurizio Sarri
15:10
Sarri: "Prima del mercato squadra più pronta. Romagnoli? Non è cambiato"