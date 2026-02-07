Sci, Brignone non scioglie il dubbio: "Sento sempre più confidenza, decideremo il meglio per me"

"Sono cresciuta rispetto a ieri, mi sto fidando sempre di più sia nei salti che nei dossi. Il Duca d'Aosta è stato un po' limato, butta meno in alto e va meglio così. Ogni giorno cresco, oggi la neve rispondeva di più e mi sembra di entrare sempre più in confidenza con gli sci lunghi". Settimo tempo nella prova di discesa a Cortina per Federica Brignone, che però non scioglie i dubbi in vista della gara di domenica. "Le sensazioni sono buone, mi sono sentita meglio anche negli atterraggi. Nel pomeriggio faremo una riunione per decidere cosa è meglio per me". "Vivo nel qui e nell'ora - ha proseguito l'azzurra - Oggi ho fatto le cose che ci siamo detti, ho fatto il mio lavoro, ho studiato bene la pista, ho messo i piedi dove volevo, non ho avuto paura e anzi ho fatto uno step ancora in avanti. Vediamo, domani sarà un altro giorno".