Dalla finale di ‘Ballando con le Stelle’ a Milano-Cortina: Adamczykova vince e si disegna i baffi

07 Feb 2026 - 18:16
Gareggia, vince ed esulta disegnandosi un paio di baffi per scaramanzia, ma non si tratta dell'unica stravaganza di Eva Adamczykova, snowboarder ceca olimpionica a Sochi 2014, che rientra quest'anno alle Olimpiadi dopo un infortunio che la costrinse a saltare Pechino 2022. Alla fine del 2023, infatti, Eva ha sostituito la tavola e gli occhiali con paillettes e tacchi, arrivando in finale all'edizione praghese di "Ballando con le stelle". "Era un mio sogno - ha detto -. Avevo 30 anni ed era qualcosa che dovevo assolutamente fare per me stessa. È stata una grande opportunità. Ti porta fin dall'inizio a un tipo diverso di tifoso. Forse non guarderanno lo sport, ma credo di aver guadagnato circa 50.000 follower su Instagram". Una competizione, quella danzante, che si è prolungata fino all'inizio della stagione di snowboard cross 2023/24. "Siamo arrivati in finale - ha proseguito Adamczykova - e mi è piaciuto tantissimo, ma ero anche contenta quando è finita perché ero davvero stanca e stremata. Sono diventata decisamente più magra, perché balli per 10 ore di fila, senti il ;;tuo corpo in modo diverso, e penso che questo possa aiutarti nello snowboard". La cosa più difficile: "Ho le caviglie malandate, non posso indossare i tacchi alti". Adamczykova ha subito il più grave dei suoi numerosi infortuni nel 2021, rompendosi entrambe le caviglie durante una gara di Coppa del Mondo a Montafon, in Austria, rischiando di terminare la carriera. "Non ho mai pensato di non provare a tornare - ha detto -. Amo questo sport e divertirmi, però l'infortunio alla caviglia è stato il più duro". A 32 anni, Eva è tornata per la terza volta ai Giochi invernali e punta a un'altra medaglia: oltre all'oro vinto a Sochi ha un bronzo a PyeongChang 2018 nello snowboard cross, quest'anno in programma a Livigno il 13 febbraio. "Mi sento decisamente più in forma e più forte rispetto a Sochi. Quelli erano altri tempi, avevo appena iniziato a rinforzarmi e il livello delle ragazze è cambiato radicalmente. Le gare sono più dure e serrate. Non vinco più le qualificazioni con un vantaggio di un secondo". E la Tv? "Penso di essere una persona piuttosto estroversa - ha confessato -, faccio questo genere di cose da quando avevo 20 anni, e potrei aver bisogno di una pausa. Ma non si sa mai cosa porta la vita".

