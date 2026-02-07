Sci, Franzoni: "Podio olimpico dopo Kitzbuhel: mai l'avrei immaginato". Paris: "Perfetto così"

"Pensare a inizio stagione di vincere Kitzbuhel e portare una medaglia in discesa, cose che non avrei mai immaginato...": tutta la gioia di Giovanni Franzoni dopo il secondo posto nella discesa libera di Milano-Cortina 2026, prima medaglia olimpica in carriera. "È stata strana questa gara, non ho avuto tanta tensione in questi giorni, l'ho vissuta un po' così. Poi man mano che si è avvicinata la partenza mi è salita tanta, sentivo già le gambe dure prima di partire, un'emozione strana - ha raccontato alla Rai -. Poi ho guardato Monney e Odermatt che hanno sciato benissimo, poi è sceso Franjo (Von Allmen, ndr) che ha fatto una manche devastante e mi sono detto 'cavolo, per batter questi ce ne vuole'. Sono partito subito decisissimo, la pista era fantastica anche da sciare, purtroppo alla Carcentina dove ho sbagliato in prova non l'ho fatta pulitissima, ho lasciato lì due decimi. Devo ringraziare quelli che mi sono sempre stati vicino, il mio team, la squadra. Il bronzo di Paris? Podio esatto da fare, è assurdo quanto ti cambi la testa".