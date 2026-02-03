Milano-Cortina 2026. la guida alla Cerimonia d'Apertura: ospiti, orario e il programma

Dietro a questi novanta minuti di pura magia si nasconde un lavoro monumentale durato mesi e che ha coinvolto migliaia di persone. Oltre al cast principale, una vera e propria armata di professionisti tra truccatori, sarti e tecnici ha dato vita a migliaia di abiti su misura e scenografie imponenti che hanno richiesto centinaia di ore di prove coordinate tra i vari hub operativi. Non è solo uno show televisivo, ma il risultato di uno sforzo produttivo immenso che punta a mostrare un'Italia capace di fare sistema e di innovare. Quando la fiamma inizierà a brillare, non sarà solo l'inizio delle gare, ma la celebrazione di un Paese che ha saputo trasformare un evento sportivo in un manifesto di bellezza e collaborazione globale.