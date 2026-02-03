Milano-Cortina 2026. la guida alla Cerimonia d'Apertura: ospiti, orario e il programma

Milano Cortina 2026: anche Ghali canterà alla cerimonia di apertura
© italyphotopress | Ghali
Venerdì 6 febbraio 2026 l'Italia si prepara a incantare il mondo con un evento che promette di riscrivere le regole delle celebrazioni olimpiche. Alle ore 20:00, le luci del Meazza, rinominato per l'occasione Milano San Siro Olympic Stadium, si accenderanno per dare il via alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Non aspettatevi la classica parata chiusa dentro un'arena: questa sarà la prima Cerimonia d'Apertura davvero condivisa della storia, un abbraccio collettivo che unirà il cuore della metropoli lombarda alle vette innevate di Cortina, Livigno e della Val di Fiemme. L'idea portante è quella di una narrazione corale che annulla le distanze geografiche, permettendo a ogni atleta, ovunque si trovi, di sentirsi protagonista assoluto del momento.
Il simbolo più potente di questo legame sarà l'accensione di due fuochi sacri che arderanno contemporaneamente a Milano e tra le Dolomiti. Questi giganti tecnologici, che pesano quanto un camion e sono rivestiti da migliaia di luci a basso consumo, non sono semplici contenitori per la fiamma, ma strutture semoventi che si aprono e chiudono come un respiro. Il design rende omaggio alla genialità senza tempo di Leonardo da Vinci, richiamando quei motivi intrecciati che il maestro utilizzava per raccontare l'equilibrio tra l'uomo e l'ambiente. È un'opera d'ingegneria che guarda al futuro senza dimenticare le radici artistiche del Paese, costruita per essere spettacolare ma con un impatto ambientale ridotto al minimo.
A dare voce e anima alla serata ci sarà un parterre di stelle che mescola il fascino di Hollywood con l'eccellenza della musica italiana. La vera sorpresa sarà vedere icone globali del pop come Mariah Carey dividere la scena con le colonne portanti della nostra canzone, da Andrea Bocelli a Laura Pausini, passando per il sound contemporaneo di Ghali. Tra una performance e l'altra, il racconto dell'identità italiana sarà affidato ad attori del calibro di Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore, pronti a trasformare lo stadio in un teatro monumentale. Sarà un mix di musica classica, rap e prosa, tutto orchestrato attorno al tema dell'armonia, intesa come la capacità di far dialogare mondi apparentemente opposti come il cemento della città e il ghiaccio della montagna.
Dietro a questi novanta minuti di pura magia si nasconde un lavoro monumentale durato mesi e che ha coinvolto migliaia di persone. Oltre al cast principale, una vera e propria armata di professionisti tra truccatori, sarti e tecnici ha dato vita a migliaia di abiti su misura e scenografie imponenti che hanno richiesto centinaia di ore di prove coordinate tra i vari hub operativi. Non è solo uno show televisivo, ma il risultato di uno sforzo produttivo immenso che punta a mostrare un'Italia capace di fare sistema e di innovare. Quando la fiamma inizierà a brillare, non sarà solo l'inizio delle gare, ma la celebrazione di un Paese che ha saputo trasformare un evento sportivo in un manifesto di bellezza e collaborazione globale.
