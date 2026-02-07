1 di 31
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

milano-cortina

Lollobrigida, un compleanno a sogno: "Dimostrato che si può vincere ed essere mamma"

07 Feb 2026 - 19:16
31 foto

Dopo la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida festeggia il trionfo olimpico tenendo in braccio il figlio Tommaso, nato nel maggio del 2023, e con un tricolore che la avvolge. La campionessa olimpica si è sciolta in lacrime, per un momento di grande emozione.

"Milano Cortina per me era l'occasione di dimostrare di poter essere mamma e vincere una medaglia d'oro, di essere più forte. Questo oro è prima di tutto per me stessa, perché ho dimostrato che se anche non è facile si può essere mamma e un top atleta". Così Francesca Lollobrigida nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria della medaglia d'oro nei 3 mila metri di pattinaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina. "Avevo visto le Olimpiadi di Torino nel 2006 ma avevo vissuto solo l'atmosfera della vittoria dell'Italia. Ora devo dire solo grazie a mio padre che mi ha spinto a iniziare a pattinare. Non è stato facile, soprattutto in questa stagione, perché sono arrivata qui in condizioni non ottimali. Ma la mia famiglia, la federazione, Merchetto mi hanno sempre spinto a non mollare", ha aggiunto.

Ultime notizie

00:51
DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

Milano-Cortina 2026 in diretta: le notizie di oggi 7 febbraio 2026

31

Lollobrigida, un compleanno a sogno: "Dimostrato che si può vincere ed essere mamma"

9

Da ‘Ballando con le Stelle’ a Milano-Cortina: Adamczykova vince e si disegna i baffi

Un compleanno da sogno! Francesca Lollobrigida è oro con il nuovo record olimpico

Sci, Brignone scioglie le riserve: sarà alla partenza della discesa libera di domenica

Brignone scioglie le riserve: sarà alla partenza della discesa. "Le sensazioni sono buone"

Franzoni, il nuovo che avanza ha sconfitto il destino con Franzoso nel cuore

Baresi tedoforo a San Siro: "L'emozione più grande della mia vita sportiva. Come sto? Il peggio è passato"

Giovanni Franzoni

Franzoni: "Podio olimpico dopo Kitzbuhel: mai l'avrei immaginato" | Paris: "Perfetto così, dopo tutti quei tentativi"

Franzoni-Paris, splendida doppietta: argento e bronzo nella libera sulla Stelvio davanti a Odermatt. Oro von Allmen

Sofia Goggia

Caso Vonn, Goggia in scia a Brignone: "Crociato rotto? Ai posteri l'ardua sentenza"

00:45
I giochi olimpici live

I giochi olimpici live

13

Mariah Carey canta "Volare" alla cerimonia d'apertura: il gobbo incomprensibile scatena il web

10

Milano-Cortina 2026: le foto della discesa libera sulla Stelvio

00:51
DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

I più visti di Milano-Cortina 2026

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura