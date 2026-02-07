Lollobrigida, un compleanno a sogno: "Dimostrato che si può vincere ed essere mamma"

"Milano Cortina per me era l'occasione di dimostrare di poter essere mamma e vincere una medaglia d'oro, di essere più forte. Questo oro è prima di tutto per me stessa, perché ho dimostrato che se anche non è facile si può essere mamma e un top atleta". Così Francesca Lollobrigida nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria della medaglia d'oro nei 3 mila metri di pattinaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina. "Avevo visto le Olimpiadi di Torino nel 2006 ma avevo vissuto solo l'atmosfera della vittoria dell'Italia. Ora devo dire solo grazie a mio padre che mi ha spinto a iniziare a pattinare. Non è stato facile, soprattutto in questa stagione, perché sono arrivata qui in condizioni non ottimali. Ma la mia famiglia, la federazione, Merchetto mi hanno sempre spinto a non mollare", ha aggiunto.