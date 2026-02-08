MILANO-CORTINA 2026

Il Cio: "Le proteste di Milano? La violenza non ha alcun posto nei Giochi olimpici"

Il portavoce Mark Adams: "Ice non è in Italia, è una situazione che è stata esagerata"

08 Feb 2026 - 11:31
videovideo

"Le proteste legittime sono consentite, ma la violenza non ha alcun posto nei Giochi olimpici. Credo sia solo necessario andare avanti con i Giochi che diffondono unità e pace in tutto il mondo, cosa molto importante in questi tempi. Non ho altre da aggiungere". Lo ha detto il portavoce del Cio Mark Adams a proposito delle proteste di ieri a Milano, nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center di Milano. "L'Ice a Milano? Vorrei dire a chiare lettere che non sono qui a Milano, è una situazione che è stata esagerata. Non sono presenti a Milano agenti dell'Ice", ha concluso Adams.

"Per quanto riguarda le proteste, riteniamo che esattamente come i valori del Cio lo sport sia un ambito di dialogo e confronto. Il tutto deve avvenire in un modo rispettoso e con un confronto positivo. Tutto quello che sfocia nella violenza non appartiene a questo mondo. Un ringraziamento va alle forse dell'ordine con cui c'è un dialogo continuo e a cui è affidata la gestione della sicurezza". Lo ha detto Luca Casassa, Milano Cortina 2026 Games Operations Communications Director, a proposito delle manifestazioni di proteste e degli scontri con la polizia avvenuti ieri a Milano. Sul furto di materiale alla squadra di Israele, invece, ha chiarito che "è un fatto accaduto prima dei Giochi, non di nostra competenza".

Leggi anche

L'Ice americana sarà a Milano-Cortina 2026? Nel caso "non succederà niente"

Ultime notizie

Sci, Brignone scioglie le riserve: sarà alla partenza della discesa libera di domenica

Nel villaggio di Milano non manca nulla: la portabandiera spagnola Smart scopre i preservativi...olimpici

Goggia: "Attesa difficile da gestire, il bronzo era l'unico colore che mi mancava"

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026

Lindsey Vonn, urla di dolore dopo la terribile caduta: portata via in elicottero

Goggia fa il tris nella discesa olimpica: è bronzo sull'Olympia. Pirovano sesta, Brignone decima

7

Sci, la discesa di Sofia Goggia: dopo un oro e un argento, a Cortina arriva il bronzo olimpico

11

Discesa: caduta terribile per Lindsey Vonn a Cortina

31

Lollobrigida, un compleanno da sogno: "Dimostrato che si può vincere ed essere mamma"

Il Cio: "Le proteste di Milano? La violenza non ha alcun posto nei Giochi olimpici"

Vale Rossi: "Che emozione con Mattarella, fatto tutto in gran segreto. Mi ha chiesto della MotoGP"

Dominik Fischnaller 

Da Goggia-Brignone al biathlon e Fischnaller: gli azzurri in gara oggi 7 febbraio

Milano-Cortina 2026 in diretta: le notizie di oggi 7 febbraio 2026

9

Da ‘Ballando con le Stelle’ a Milano-Cortina: Adamczykova vince e si disegna i baffi

Un compleanno da sogno! Francesca Lollobrigida è oro con il nuovo record olimpico

Sci, Brignone scioglie le riserve: sarà alla partenza della discesa libera di domenica

I più visti di Milano-Cortina 2026

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:53
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026
13:48
Nel villaggio di Milano non manca nulla: la portabandiera spagnola Smart scopre i preservativi...olimpici
13:45
Goggia: "Attesa difficile da gestire, il bronzo era l'unico colore che mi mancava"
13:19
Lindsey Vonn, urla di dolore dopo la terribile caduta: portata via in elicottero
13:01
Goggia fa il tris nella discesa olimpica: è bronzo sull'Olympia. Pirovano sesta, Brignone decima