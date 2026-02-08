Il Cio: "Le proteste di Milano? La violenza non ha alcun posto nei Giochi olimpici"

"Le proteste legittime sono consentite, ma la violenza non ha alcun posto nei Giochi olimpici. Credo sia solo necessario andare avanti con i Giochi che diffondono unità e pace in tutto il mondo, cosa molto importante in questi tempi. Non ho altre da aggiungere". Lo ha detto il portavoce del Cio Mark Adams a proposito delle proteste di ieri a Milano, nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center di Milano. "L'Ice a Milano? Vorrei dire a chiare lettere che non sono qui a Milano, è una situazione che è stata esagerata. Non sono presenti a Milano agenti dell'Ice", ha concluso Adams.