La cerimonia inaugurale LIVE: le emozioni di San Siro in tempo reale

La sfilata degli atleti, lo spettacolo, gli ospiti nazionali e internazionali e l'accensione dei bracieri

06 Feb 2026 - 20:31
Benvenuti nel nostro live dedicato alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di  Milano-Cortina 2026: tutto quello che succede a San Siro in tempo reale.

Pierfrancesco Favino con "L'Infinito"- Il noto attore interpreta la famosissima poesia "L'Infinito" di Giacomo Leopardi.

Laura Pausini canta l'inno- L'artista canta l'Inno di Mameli mettendo la mano sul petto. Tutti in piedi a San Siro.

Vittoria Ceretti porta il tricolore italiano- la modella sfila a San Siro insieme a un altro gruppo di modelle vestite con i colori del tricolore italiano. In chiusura sbuca proprio Vittoria Ceretti e la consegna al Reggimento Corazzieri e in contemporanea a Cortina i 4 campioni olimpici a Torino 2006 della staffetta maschile dello Sci di fondo che consegnano la bandiera ai Carabinieri in uniforme storica di gala.

Mattarella sul tram guidato da Valentino Rossi- Valentino Rossi porta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella allo stadio San Siro con un autista d'eccezione, niente meno che l'ex campione del mondo di MotoGP Valentino Rossi. Il capo dello Stato fa ingresso allo Stadio accanto alla presidente del CIO Kirsty Coventry.

Mariah Carey canta "Nel blu, dipinto di blu"- Al centro di San Siro Mariah Carey con un lungo vestito bianco intona la canzone di Domenico Modugno, famosa in tutto il mondo, "Nel Blu, dipinto di blu".

Matilda De Angelis direttrice d'orchestra e omaggio a Raffaella Carrà- È entrata sul grande palcoscenico di San Siro l'attrice Matilda De Angelis come direttrice d'orchestra dei grandi esponenti della musica (Verdi, Toscanini e Puccini) e della grande creatività italiana. Durante l'esibizione anche l'omaggio a Raffaella Carrà.

Omaggio alla bellezza italiana- Si parte con l'omaggio alla bellezza italiana con "Amore e psiche" rappresentata da 70 ballerini del Teatro La Scala di Milano.

Iniziata la cerimonia- Il via alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dopo un countdown apparso sul maxi-schermo.

Jean Todt in tribuna- L'ex team principal della Ferrari ai tempi di Michael Schumacher ed ex presidente della FIA è tra i vip presenti a San Siro.

Il vicepresidente degli Stati Uniti arrivato a San Siro- J. D. Vance è entrato a San Siro insieme alla moglie Usha per rappresentare gli Stati Uniti alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.

Il messaggio del Segretario Generale dell'ONU-  António Guterres che celebra i Giochi come "esempio di unione globale".

L'Italia Team a San Siro- La squadra italiana è arrivata allo stadio e si prepara a sfilare durante la cerimonia d'apertura delle XXV Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Inizia il pre-show- Protagonisti il deejay Marco Maccarini e l'attrice, imitatrice e conduttrice Brenda Lodigiani. In scena per un dj set il duo italiano famoso in tutto il mondo Merk & Kremont. 67.000 persone attese a San Siro.

L'Italia Team verso San Siro- La delegazione che rappresenterà gli atleti italiani alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ha lasciato il villaggio olimpico e si sta dirigendo verso lo stadio San Siro. A Milano saranno 70 gli azzurri a sfilare, a Cortina 35, a Livigno 28 e a Predazzo 13.

