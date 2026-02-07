Milano-Cortina 2026, Speed skating: Lollobrigida è medaglia d’oro nei 3000 metri

Mariah Carey canta "Volare" alla cerimonia d'apertura: il gobbo incomprensibile scatena il web
Nel giorno del suo compleanno, l’azzurra firma il record olimpico e si prende un successo storico: è il primo oro per l’Italia in questa Olimpiade
Serviva una prestazione da campionessa vera per centrare una medaglia dopo un anno davvero complicato e quella prestazione Francesca Lollobrigida l’ha sfoderata. La pattinatrice azzurra conquista l’oro nella gara sui 3000 metri dello Speed skating, centrando pure il record olimpico: 3’54″28 il clamoroso tempo fatto segnare dalla trentacinquenne, nel giorno del suo compleanno. L’argento se lo prende Wiklund (+2.25), mentre bronzo è Maltais (+2.65).
LA FESTA CON IL FIGLIO E IL TRICOLORE
Dopo la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida festeggia il trionfo olimpico tenendo in braccio il figlio Tommaso, nato nel maggio del 2023, e con un tricolore che la avvolge. La campionessa olimpica si è sciolta in lacrime, per un momento di grande emozione.
LA GARA
Già medaglia d’argento a Pechino 2022, Francesca Lollobrigida riesce a fare ancora meglio a Milano-Cortina 2026. Nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno, la campionessa azzurra si regala la medaglia d’oro nella gara dei 3000 metri dello Speed skating, realizzando un autentico capolavoro. La pattinatrice di Frascati firma, infatti, un fenomenale 3’54″28 che le consente non solo di posizionarsi sul gradino più alto del podio, bensì anche di prendersi il record olimpico di specialità. Merito soprattutto di due giri finali in cui Lollobrigida è riuscita a fare la differenza su tutte le rivali, mettendosi alle spalle a sorpresa una delle grandi favorite della vigilia, ovvero Ragne Wiklund: la norvegese chiude infatti a +2.25 e si deve accontentare della medaglia d’argento. Il bronzo se lo assicura invece Valerie Maltais, a +2.65: la canadese vive da spettatrice privilegiata la super prestazione dell’azzurra, visto che era la sua sfidante diretta nella terzultima batteria. Lollobrigida diventa quindi la prima donna italiana a laurearsi campionessa olimpica nei 3000 metri, consentendo all’Italia di mettere nel medagliere il primo oro di questa Olimpiade.
