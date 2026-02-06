1 di 7
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MILANO-CORTINA

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

06 Feb 2026 - 22:22
7 foto

Prima la Grecia, poi tutte le altre nazioni, in rigoroso ordine alfabetico. Eccezione per Stati Uniti e Francia, che ospiteranno i prossimi Giochi invernali: Alpi Francesi 2030 e Salt Lake City 2034.

Poi, solo alla fine, come da tradizione, ecco i padroni di casa dell'Italia. La delegazione azzurra ha concluso la parata degli atleti, per ben 92 Paesi partecipanti sparsi in 5 continenti. 

A guidare i 195 italiani, i portabandiera: Amos Mosaner e Federica Brignone a Cortina, Federico Pellegrino e Arianna Fontana a Milano. Un momento da condividere con compagni e potenziali rivali in gara, ora le Olimpiadi possono davvero iniziare.

milano-cortina 2026
giochi olimpici invernali
olimpiadi

Ultime notizie

Nico Acampora e i ragazzi di PizzAut tedofori a Monza per Milano-Cortina 2026

LIVE cerimonia inaugurale: alle 20 il via, Valentino Rossi "autista" di Mattarella

7

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

23

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026 in tempo reale

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Portabandiera ucraina minaccia protesta contro la partecipazione degli atleti russi

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 6 febbraio 2026

Brignone: "Vonn in gara con crociato rotto? Se suo infortunio fosse grave come mio non sarebbe qui"

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Marco Pantani ed Emilien Jacquelin

Anche Pantani a Milano-Cortina 2026: Jacquelin gareggia con l'orecchino del Pirata

Stefano Fiore
 Arianna Fontana

L'Italia vuole superare Lillehammer '94: dove possono arrivare le medaglie azzurre

salto con gli sci

Scandalo tute nel salto con gli sci: scattano i controlli dopo il "doping" delle zone intime

01:32
La lunga attesa è finita

La lunga attesa è finita

02:30
I Giochi Olimpici Live

I Giochi Olimpici Live

4

Sedi di gara, numeri e portabandiera dell'Olimpiade invernale italiana

Nico Acampora e i ragazzi di PizzAut tedofori a Monza per Milano-Cortina 2026

I più visti di Milano-Cortina 2026

Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Il New York Times all'attacco dei Giochi di Milano-Cortina: “Un incubo logistico"

Lindsey Vonn: "Ho completamente rotto il crociato, ma sono fiduciosa di essere in pista domenica"

MCH CHIVU TEDOFORO 05-02 MCH

Folla per Chivu tedoforo a Sant'Ambrogio