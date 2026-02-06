Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

© Getty Images
Prima la Grecia, poi tutte le altre nazioni, in rigoroso ordine alfabetico. Eccezione per Stati Uniti e Francia, che ospiteranno i prossimi Giochi invernali: Alpi Francesi 2030 e Salt Lake City 2034.
Poi, solo alla fine, come da tradizione, ecco i padroni di casa dell'Italia. La delegazione azzurra ha concluso la parata degli atleti, per ben 92 Paesi partecipanti sparsi in 5 continenti.
A guidare i 195 italiani, i portabandiera: Amos Mosaner e Federica Brignone a Cortina, Federico Pellegrino e Arianna Fontana a Milano. Un momento da condividere con compagni e potenziali rivali in gara, ora le Olimpiadi possono davvero iniziare.