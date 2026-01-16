Chi è Giovanni Franzoni, il re di Wengen che ha sconfitto il destino in SuperG con Franzoso nel cuore

Dietro la maschera e la gioia, però, c'è un ragazzo profondo, segnato dalla perdita del compagno di squadra e amico fraterno Matteo Franzoso. Franzoni non ha mai nascosto quanto quel legame fosse vitale per lui: "Matteo era la mia spalla morale", raccontava Giovanni ricordando i ritiri condivisi, le sveglie all'alba e le risate in camera con Abbruzzese e Rigamonti. "Il vuoto è rappresentato dalle borse qui in appartamento. A risvegliarsi sembra un incubo, c’era sempre spazio per una battuta. Lui riusciva a prendere il meglio di ogni situazione, mentre io tendo ad avere più il muso".