Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live

08 Feb 2026 - 10:06
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale

Snowboard, Caffont sesta dopo prima run PGS femminile - Si è conclusa a Livigno la prima run femminile dello slalom gigante parallelo di snowboard dei Giochi di Milano Cortina. Al comando la ceca Ester Ledecka con 45"04, sesta l'azzurra Elisa Caffont, nona Lucia Dalmasso e quattordicesima Jasmin Coratti.

Skiathlon, norvegesi favoriti: Pellegrino a caccia del podio - Sale l'attesa allo stadio del fondo di Tesero per la 20 chilometri di skiathlon, in programma oggi a partire dalle 12.30. Più di cinquemila i tifosi attesi, con una nutrita rappresentanza di norvegesi che, sulla carta, sono i favoriti. Se Johannes Høsflot Klæbo, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget e Mattis Stenshagen partiranno per fare incetta di medaglie, gli azzurri sono pronti a dare battaglia sia nei primi 10 chilometri in classica e negli ultimi 10 in tecnica libera. Federico Pellegrino appare in ottima forma, così come gli altri azzurri Martino Carollo, Davide Graz e soprattutto Elia Barp che con il pettorale 5 sarà il primo degli italiani a misurarsi con il circuito della val di Fiemme.

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026

Vale Rossi: "Che emozione con Mattarella, fatto tutto in gran segreto. Mi ha chiesto della MotoGP"

Dominik Fischnaller 

Da Goggia-Brignone al biathlon e Fischnaller: gli azzurri in gara oggi 7 febbraio

Milano-Cortina 2026 in diretta: le notizie di oggi 7 febbraio 2026

Lollobrigida, un compleanno a sogno: "Dimostrato che si può vincere ed essere mamma"

Da ‘Ballando con le Stelle’ a Milano-Cortina: Adamczykova vince e si disegna i baffi

Un compleanno da sogno! Francesca Lollobrigida è oro con il nuovo record olimpico

Sci, Brignone scioglie le riserve: sarà alla partenza della discesa libera di domenica

Brignone scioglie le riserve: sarà alla partenza della discesa. "Le sensazioni sono buone"

Franzoni, il nuovo che avanza ha sconfitto il destino con Franzoso nel cuore

Baresi tedoforo a San Siro: "L'emozione più grande della mia vita sportiva. Come sto? Il peggio è passato"

Giovanni Franzoni

Franzoni: "Podio olimpico dopo Kitzbuhel: mai l'avrei immaginato" | Paris: "Perfetto così, dopo tutti quei tentativi"

Franzoni-Paris, splendida doppietta: argento e bronzo nella libera sulla Stelvio davanti a Odermatt. Oro von Allmen

Sofia Goggia

Caso Vonn, Goggia in scia a Brignone: "Crociato rotto? Ai posteri l'ardua sentenza"

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

Brignone: "Vonn in gara con crociato rotto? Se suo infortunio fosse grave come mio non sarebbe qui"

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026
