Drake scende in campo per il Super Bowl e punta un milione di dollari: i New Englans Patriots toccano ferro...

Anche Drake scende in campo per il Super Bowl, che andrà in scena stanotte alle 0.30 ora italiana al Levi's Stadium di Santa Clara (California) e che vedrà di fronte i New England Patriots contro i Seattle Seahawks (diretta in chiaro su Italia 1 a partire dalle 00.20). Il rapper canadese appassionato di scommesse ha infatti deciso di puntare un milione di dollari sulla franchigia di Boston, data a 2.95: in caso di vittoria quindi si porterebbe a casa 2.950.000 dollari. Non è la prima volta che Drake scommette sul Super Bowl: nel 2022 puntò sulla vittoria dei Rams sui Bengals, giocando 500 mila euro e portandone a casa circa 800, su un touchdown dell’amico Odell Beckham Jr. (scommettendo circa 530 mila euro e vincendone un milione) e infine sul superamento delle 62,5 yard dell’amico puntando altri 440 mila euro (ma ha perso). I Patriots intanto fanno gli scongiuri: spesso e volentieri Drake ha scommesso sugli eventi sportivi e ha perso. Anche Jannik Sinner è stato una sua 'vittima'. Nel settembre 2025 puntò 300 mila dollari sull'azzurro vincente nella finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz. E sappiamo come andò a finire...