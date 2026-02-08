Drake scende in campo per il Super Bowl e punta un milione di dollari: i New Englans Patriots toccano ferro...
Il rapper canadese ha puntato un milione di dollari sulla vittoria della franchigia di Boston
Anche Drake scende in campo per il Super Bowl, che andrà in scena stanotte alle 0.30 ora italiana al Levi's Stadium di Santa Clara (California) e che vedrà di fronte i New England Patriots contro i Seattle Seahawks (diretta in chiaro su Italia 1 a partire dalle 00.20). Il rapper canadese appassionato di scommesse ha infatti deciso di puntare un milione di dollari sulla franchigia di Boston, data a 2.95: in caso di vittoria quindi si porterebbe a casa 2.950.000 dollari. Non è la prima volta che Drake scommette sul Super Bowl: nel 2022 puntò sulla vittoria dei Rams sui Bengals, giocando 500 mila euro e portandone a casa circa 800, su un touchdown dell’amico Odell Beckham Jr. (scommettendo circa 530 mila euro e vincendone un milione) e infine sul superamento delle 62,5 yard dell’amico puntando altri 440 mila euro (ma ha perso). I Patriots intanto fanno gli scongiuri: spesso e volentieri Drake ha scommesso sugli eventi sportivi e ha perso. Anche Jannik Sinner è stato una sua 'vittima'. Nel settembre 2025 puntò 300 mila dollari sull'azzurro vincente nella finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz. E sappiamo come andò a finire...