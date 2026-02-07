IL RACCONTO

Baresi e il ritorno a San Siro da tedoforo: "L'emozione più grande della mia vita sportiva"

L'ex capitano rossonero a Repubblica: "Io con Bergomi? L'ho scoperto dopo"

07 Feb 2026 - 15:50
1 di 22
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

"Sono stati gli attimi più emozionanti della mia vita sportiva: mai provata una sensazione del genere. Hai quella torcia tra le dita e sai che contiene la storia dello sport, e un po' anche quella della civiltà umana. Un simbolo fortissimo". L'ex capitano del Milan e oggi vicepresidente onorario Franco Baresi è tornato a San Siro nella veste speciale di tedoforo nella cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Baresi ha portato la fiaccola al fianco dell'avversario di tanti derby, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi. "L'ho scoperto dopo. E siamo stati bravi a mantenere il segreto, davvero questa cosa non la sapeva nessuno", ha raccontato Baresi in un'intervista a Maurizio Crosetti su Repubblica. "È stato pazzesco, mi tremavano le gambe e forse anche la mano. Lo stadio Meazza è stato la mia casa per vent’anni, e a casa ci sentiamo tutti al sicuro, stiamo tutti meglio. Mi ha emozionato entrare nello stadio, portare il fuoco lì dentro, proprio io - ha proseguito Baresi, olimpico nel 1984 a Los Angeles - Io ho sempre pensato che gli atleti siano la parte migliore dello sport. Il mondo cambia, i soldi lo hanno un po’ stravolto, ma il senso olimpico è immortale".

La telefonata del presidente del Coni è arrivata circa un mese e mezzo fa: "Io ho risposto 'Siete sicuri? Guardate che non sono tanto in forma'. Un grande onore, del tutto inatteso". Il 3 agosto scorso il Milan aveva annunciato la malattia di Franco Baresi informando tutto il popolo rossonero della "asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva" del "nodulo polmonare" trovato durante controlli di routine. Un'operazione riuscita senza complicazioni nel post-operatorio. "Come sto? Meglio, molto meglio. Il peggio è passato, anche se è stata dura. Essere un atleta mi ha aiutato a lottare e il mio corpo mi ha permesso di resistere. L’ho fatto, in fondo, per tutta la vita: io ho sempre lottato, in campo e fuori. Nessuno mi ha mai regalato niente".

Leggi anche

Milan, il ritorno del "Capitano": Franco Baresi è tornato a sorridere in sede

milano-cortina 2026
franco baresi
milan

Ultimi video

01:48
Milan, non solo Allegri

Il Milan vola grazie al mercato

00:27
DICH SPALLETTI SU RINNOVO YILDIZ 7/2 DICH

Spalletti sul rinnovo di Yildiz: "Giorno importante per il futuro Juve"

00:51
DICH YILDIZ RINNOVA 2030 DICH

Yildiz fino al 2030: "Amo la Juventus, faremo grandi cose"

01:08
MCH FIRMA RINNOVO YILDIZ MCH

Yildiz fino al 2030: il momento della firma del contratto

01:30
DICH GROSSO PRE INTER DICH

Grosso sfida l'Inter: "Sfida proibitiva, ma proveremo a fare un’impresa"

00:54
DICH CUESTA PRE BOLOGNA DICH

Cuesta: "Abbiamo tutto per far bene"

00:22
MCH ELICOTTERO JUVENTUS STADIUM MCH

Juve, un elicottero atterra alla Continassa

01:35
MCH UNION BERLINO FUOCHI D'ARTIFICIO MCH

Fuochi d'artificio in tutto lo stadio: sospesa la gara con l'Eintracht

01:51
DICH SARRI PRE JUVE DICH

Lazio, Sarri: "Io resto, ma la Juve vista ultimamente è difficile da affrontare"

01:16
La Roma e l'Olimpico

Roma, il fattore Olimpico

01:30
Domani Juventus-Lazio

Juve-Lazio, il grande scontro tra toscani

01:29
Conte non vuole abdicare

Conte non vuole abdicare

01:33
Casa Genoa, casa Conte

Casa Genoa, casa Conte

01:29
C'eravamo poco amati

Sarri-Juve: c'eravamo poco amati

02:05
Dea, segreto in panchina

Dea, il segreto è in panchina

01:48
Milan, non solo Allegri

Il Milan vola grazie al mercato

I più visti di Milan

Un grigio che vira al nero e loghi fluo: la terza maglia Milan 26/27 è già qui

Milan-Inter, calendari a confronto in vista del derby: un dato fa sorridere Allegri

Allegri concede tre giorni di vacanza: il riposo può essere l'arma in più nella corsa scudetto

Baresi tedoforo a San Siro: "L'emozione più grande della mia vita sportiva. Come sto? Il peggio è passato"

MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo, i tifosi del Milan: "Togli Fofana e riporta qui Reijnders"

Allegri, ‘record’ e… rabbia: il tecnico furioso dopo lo 0-3 di Rabiot

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:33
Juve, Comolli: "Yildiz campione vero, ha le qualità che servono a un leader"
16:10
Lutto nel mondo del giornalismo: ci lascia Michele Haimovici, storico cronista toscano
15:58
Man United-Tottenham 2-0, quarta vittoria di fila dei Red Devils: il tifoso "capellone" sogna il taglio
13:11
Bologna, stop Dall'Ara: congelato il progetto di restyling
Perez e Laporta
12:32
Il Real resta solo: anche il Barcellona esce dalla Superlega