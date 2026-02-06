MILANO-CORTINA

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Il video a sorpresa all'inizio della cerimonia di San Siro, la stretta di mano fa impazzire il pubblico milanese

06 Feb 2026 - 21:15
Alla fine, la "sorpresa" annunciata nei giorni scorsi, riguardante il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la cerimonia d'apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, è arrivata. 

Un video già iconico è stato proiettato sui maxischermi di San Siro durante la cerimonia, stupendo il pubblico milanese. L'effetto sorpresa causato proprio dall'andamento delle immagini: un tram che attraversa una serata milanese e le riprese che si concentrano sui i volti delle persone al suo interno.

Fra queste, solo alla fine, si scopre che un passeggero è proprio Sergio Mattarella, che raccoglie il peluche caduto dalle mani di una bambina e sorride. 

Prima di scendere, però, un altro colpo di scena: l'autista è Valentino Rossi, l'indimenticato campione di Moto GP, altro simbolo italiano.

Il tram arriva al "capolinea" San Siro, i due si stringono la mano e da una parte Rossi si sistema il cappellino per proseguire il viaggio, dall'altra Mattarella si avvia verso lo stadio per inaugurare le Olimpiadi invernali

