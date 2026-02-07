Goggia sul caso Vonn: "Ai posteri l’ardua sentenza". È scontro totale dopo il veleno di Brignone

Commentando il recupero record dell'americana - che si presenta al cancelletto di partenza pochi giorni dopo una rottura del crociato dichiarata a Crans Montana - Goggia non nasconde il suo scetticismo. "Io mi ricordo come stavo e non l'avevo rotto completamente" ha sottolineato Sofia, lasciando intendere che un rientro del genere, se i referti fossero confermati, avrebbe del fantascientifico. Nonostante abbia visto l'americana "bene" durante le prove sulla pista Olimpia delle Tofane, la Goggia ha voluto spostare l'attenzione anche sulle condizioni tecniche della gara. Secondo l'azzurra, le abbondanti nevicate hanno reso il manto nevoso meno "selettivo" rispetto al ghiaccio vivo della Coppa del Mondo, un fattore che potrebbe aiutare chi non è al 100% della condizione fisica.