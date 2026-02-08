VERSO L'ESTATE

Juventus, per Vlahovic sirene inglesi: Tottenham e Chelsea davanti al Milan

I club di Premier League in pole per l'attaccante serbo in scadenza di contratto. Spagna e Germania sullo sfondo, poi Allegri e i rossoneri...

di Paolo Borella
08 Feb 2026 - 11:25
videovideo

Fra infortunio e mercato, per Dusan Vlahovic è davvero difficile concentrarsi sul campo e su quelli che con ogni probabilità saranno i suoi ultimi mesi da giocatore della Juventus. La priorità dell'attaccante serbo, rientrato a Torino per la riabilitazione post operazione per la lesione all'adduttore di novembre, è quella di rientrare il prima possibile. 

Nel mirino le partite fra inizio e metà marzo, molto difficile pensare a un suo ritorno in campo già a febbraio, quando la Juve affronterà il Galatasaray nei playoff di Champions league (17 e 25 febbraio). Le sfide a Pisa (8 marzo) e Udinese (15 marzo) sono obiettivi più realistici. 

Intanto, però, si aprono nuovi scenari per il suo futuro dopo questa stagione. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, Vlahovic può diventare un'occasione di mercato a parametro zero per l'estate, nonostante un ingaggio pesante. Tante società sono alla finestra, stuzzicate dal suo profilo sia per la possibilità di non dover sborsare alcun indennizzo ai bianconeri, sia per l'età, 26 anni, che promette nuovi margini di crescita. 

Come riportato dal portale francese specializzato, Foot Mercato, le principali sirene per Vlahovic riguardano l'Inghilterra. Chelsea e Tottenham, su tutte, stanno seguendo in modo ravvicinato i suoi sforzi per rientrare in campo e potrebbero presto mettersi in contatto con il suo entourage. Considerati i budget dei top club di Premier League, le società londinesi non avrebbero problemi a mettere sul piatto un ingaggio pesante, magari avvicinandosi anche a quello percepito a Torino. 

Dalla Germania, c'è invece il Borussia Dortmund, che si era fatto avanti nell'inverno scorso per tentarlo a pochi mesi di distanza dalla fine del suo accordo con i bianconeri. Negli scorsi mesi, anche Barcellona e Atletico Madrid hanno raccolto informazioni per verificare la possibilità di portarlo in Spagna. 

Sullo sfondo, chi se non Massimiliano Allegri e il suo Milan? L'idea era nata già nell'estate 2025 per i rossoneri, che poi però hanno optato per altre soluzioni. A gennaio, il direttore sportivo Igli Tare non ha chiuso l'accordo per un nuovo attaccante (Mateta sfumato anche per problemi fisici) e quindi per la prossima estate potrebbe tornare di moda un giocatore già apprezzato dall'allenatore che ha risollevato la squadra.

Prima, però, Vlahovic dovrà tornare in campo per la sua Juve, per blindare la qualificazione Champions e magari regalarsi un ultimo ballo in Champions League. Il futuro, oltre ai prossimi mesi, è tutto da scrivere. 

juventus
dusan vlahovic

