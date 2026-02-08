Juventus, per Vlahovic sirene inglesi: Tottenham e Chelsea davanti al Milan

Sullo sfondo, chi se non Massimiliano Allegri e il suo Milan? L'idea era nata già nell'estate 2025 per i rossoneri, che poi però hanno optato per altre soluzioni. A gennaio, il direttore sportivo Igli Tare non ha chiuso l'accordo per un nuovo attaccante (Mateta sfumato anche per problemi fisici) e quindi per la prossima estate potrebbe tornare di moda un giocatore già apprezzato dall'allenatore che ha risollevato la squadra.