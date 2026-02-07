Sci, Brignone scioglie le riserve: sarà alla partenza della discesa libera di domenica

"Sono cresciuta rispetto a ieri, mi sto fidando sempre di più sia nei salti che nei dossi. Il Duca d'Aosta è stato un po' limato, butta meno in alto e va meglio così. Ogni giorno cresco, oggi la neve rispondeva di più e mi sembra di entrare sempre più in confidenza con gli sci lunghi", le parole della Brignone dopo la prova di discesa. "Le sensazioni sono buone, mi sono sentita meglio anche negli atterraggi - aveva continuato - Vivo nel qui e nell'ora Oggi ho fatto le cose che ci siamo detti, ho fatto il mio lavoro, ho studiato bene la pista, ho messo i piedi dove volevo, non ho avuto paura e anzi ho fatto uno step ancora in avanti. Vediamo, domani sarà un altro giorno".