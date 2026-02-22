Milano-Cortina 2026: il Cio conferisce al Presidente Mattarella l'Ordine olimpico in oro
Lo stesso riconoscimento conferito anche alla Premier Meloni
L'Ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. La presidente del Cio Kirsty Coventry, in una lettera al Capo dello stato, ha sottolineato che attraverso l'onorificenza desidera esprimere "profonda gratitudine" e "ringraziamento" per l'"impegno instancabile e il pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026". Nella lettera alla premier, il Cio ha aggiunto che questo "successo è stato reso possibile grazie al grande lavoro e al ruolo cruciale svolto dal Governo italiano sotto la Sua guida". L'ordine olimpico in argento è stato invece assegnato ai ministri Abodi, Salvini e Giorgetti, nonché ai rappresentanti di Simico, enti locali e Fondazione.
L'Ordine Olimpico d'oro è la più alta onorificenza conferita dal Cio a coloro che hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica attraverso il loro contributo al Movimento Olimpico. Sarà consegnato al presidente Mattarella e alla premier Meloni in cerimonie che si svolgeranno a Roma in una data ancora da definire.
Il Comitato Esecutivo del Cio ha anche assegnato l'ordine olimpico in argento ai ministri Andrea Abodi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, al presidente di Simico Fabio Massimo Saldini, ai sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi, ai governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Alberto Stefani, ai presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, al presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, all'amministratore delegato Andrea Varnier, e al Chief Operation Games di Milano Cortina Andrea Francisi. Le cerimonie di queste consegne avverranno tutte insieme domani, lunedì 23 febbraio, a Milano nell'hotel che ospita il Comitato Olimpico Internazionale, durante la cerimonia di ringraziamento del Cio a Milano Cortina 2026.