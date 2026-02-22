MILANO-CORTINA 2026

Anche nel bob si simula: isrealiano finge malattia, squadra ritirata dal Comitato

La squadra di bob a 4 israeliana fermata dal proprio Comitato dopo la finta malattia di Zisman, che voleva permettere l'esordio olimpico di Fawarseh

22 Feb 2026 - 14:42
© ansa

© ansa

La squadra israeliana di bob a 4 non è partita per la terza manche olimpica. La decisione, secondo il Times of Israel, è arrivata dal Comitato olimpico israeliano, che ha scelto di squalificare il team e ritirarlo dalla gara per comportamento "contrario a una condotta corretta e sportiva".

La ragione è che uno dei quattro componenti, Uri Zisman, ha finto di essere malato per permettere a Ward Fawarseh di gareggiare: la sostituzione, infatti, è possibile solo se uno degli atleti è malato o infortunato. Poco dopo aver presentato la dichiarazione di malattia che serviva al Comitato per avanzare la richiesta di sostituzione, Zisman ha ammesso di aver mentito e così è stato deciso il provvedimento.

La squadra israeliana di bob, in una dichiarazione pubblicata su Instagram anche dal leader AJ Edelman, sostiene che "le circostanze in cui abbiamo effettuato la sostituzione non soddisfacevano i rigorosi requisiti che consentono a una squadra di apportare modifiche alla formazione, e abbiamo quindi deciso di ritirarci dalla discesa finale". L'ennesima puntata di un'Olimpiade tormentata per i bobbisti israeliani. 

milano-cortina 2026
olimpiadi milano-cortina 2026
giochi olimpici invernali

