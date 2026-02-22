Anche nel bob si simula: isrealiano finge malattia, squadra ritirata dal Comitato

La ragione è che uno dei quattro componenti, Uri Zisman, ha finto di essere malato per permettere a Ward Fawarseh di gareggiare: la sostituzione, infatti, è possibile solo se uno degli atleti è malato o infortunato. Poco dopo aver presentato la dichiarazione di malattia che serviva al Comitato per avanzare la richiesta di sostituzione, Zisman ha ammesso di aver mentito e così è stato deciso il provvedimento.