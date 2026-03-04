Iran: Medvedev e Rublev hanno lasciato Dubai, attesi a Indian Wells

I giocatori bloccati per diversi giorni a Dubai, dopo gli attacchi di Usa e Israele in Iran, sono ancora attesi a Indian Wells dove è i programma il primo Masters 1000 della stagione. In particolare i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev sono stati sostituiti per un mini-torneo di doppio misto che apriva il programma del torneo californiano: i due, insieme al loro connazionale Karen Khachanov, sono tra i pochi rimasti bloccati a Dubai, ma secondo i media russi sono riusciti a lasciare gli Emirati Arabi via Oman, diretti a Istanbul e poi negli Stati Uniti. Per il finlandese Harri Heliövaara, vincitore del titolo di doppio al torneo degli Emirati Arabi Uniti, "i giocatori russi" sono riusciti a raggiungere Muscat via terra dopo un viaggio caotico. Khachanov, Rublev e Medvedev (tutti e tre teste di serie), sono ancora nel tabellone di Indian Wells, dove non dovrebbero entrare in gara prima del secondo turno: venerdì per i primi due e sabato per Medvedev. "Ci sono cose più importanti del tennis" le parole di Jannik Sinner sulla situazione geopolitica attuale, aggiungendo di sperare che "tutti rimangano al sicuro". Jack Draper ha dichiarato di aver lasciato Dubai giovedì, "probabilmente con uno degli ultimi voli". Un torneo secondario a Fujairah (nord-est degli Emirati Arabi Uniti) è stato definitivamente cancellato a causa dei rischi legati alle operazioni militari in corso nell'area.