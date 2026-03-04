Nba: Hornets ancora a segno, Cleveland domina Detroit

04 Mar 2026 - 10:11

Continua la striscia positiva degli Hornets che centrano la quinta vittoria di fila battendo Dallas 117-90. Brandon Miller tra i protagonisti con 17 punti, ma quello di Charlotte è un successo corale con sette giocatori in doppia cifra. Nel campionato Nba brilla sempre la stella di San Antonio: gli Spurs fanno il colpo battendo 131-91 Philadelphia: Victor Wembanyama ha contribuito senza strafare con 10 punti, 8 rimbalzi, 4 assist. Super partita per il rookie Dylan Harper (22 punti). "C'è stata una grande prestazione collettiva", ha detto Wembanyama, nominato giocatore del mese di febbraio della Western Conference. Nonostante l'assenza di Donovan Mitchell, i Cleveland Cavaliers hanno dominato 113-109 i Detroit Pistons, primi della Eastern Conference (45 vittorie - 15 sconfitte). Jaylon Tyson ha segnato 22 punti, supportato da James Harden (18 con 5 rimbalzi, 7 assist) ed Evan Mobley (18), mentre Jalen Duren ha chiuso con 24 punti. I Cavaliers, quarti a Est sono riusciti a limitare Cade Cunningham (solo 10 punti e 14 assist). Anthony Edwards è stato ancora una volta decisivo nel successo di Minnesota su Memphis (117-110): il giocatore ha messo a segno 41 punti, 6 rimbalzi, 2 assist, 5 palle rubate e 1 stoppata show. Paolo Banchero si gode una super prestazione con 37 punti che hanno consentito agli Orlando Magic di superare 126-109 Washington. E vince anche Miami che batte i Brooklyn Nets 124-98: nel quintetto della Florida Simone Fontecchio ha chiuso con 12 punti. Vittoria a Toronto per New York (111-95) che batte per la 12/a volta consecutiva i canadesi (26 punti per Jalen Brunson). Tutto facile per Oklahoma City a Chicago, con i Bulls battuti 116-108. Sorridono anche i Lakers che superano New Orleans 110-101, con i 27 punti di Luka Doncic e i 21 di LeBron James.

