Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 22 febbraio

Ultimo giorno di gare: speranza di medaglia dal bob a 4 maschile, c'è anche la mass start femminile di sci di fondo

22 Feb 2026 - 07:23
Diciannovesimo e ultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, domenica 22 febbraio 2026. Speranza di medaglia nel bob a 4 maschile mentre nella mass start femminile di sci di fondo ci sarà Anna Comarella. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.

10.00 Bob a 4 maschile, terza manche (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)
10.00 Sci di fondo, 50 km mass start femminile (Anna Comarella)
12.15 Bob a 4 maschile, quarta manche (ev. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)
20.30 Cerimonia di chiusura

Tutti gli orari in ore italiane. Il programma può essere soggetto a variazioni. In grassetto le gare per le medaglie.

Arena di Verona

Cala il sipario sui Giochi Invernali: programma, ospiti e portabandiera della cerimonia di chiusura

