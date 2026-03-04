Tennis: Maestrelli si qualifica per Indian Wells

04 Mar 2026 - 10:12

Francesco Maestrelli si regala la qualificazione per il tabellone principale di Indian Wells. Il 23enne di Pisa, n.114 del ranking, dopo aver battuto all'esordio il cileno Nicolas Jarry, annullando 5 match-point nel tie-break decisivo, nel turno decisivo si è imposto 7-6(5) 6-4 sull'argentino Thiago Agustin Tirante. Per il tennista toscano sarà la prima partecipazione in assoluto al main draw di un ATP Masters 1000 e al primo turno affronterà l'australiano Rinky Hijikata, anche lui qualificato, numero 117 del mondo, che non ha mai incrociato in carriera.

Ultimi video

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

I più visti di Altri Sport

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Dal basket al volley, al ciclismo al tennis: la guerra in Iran blocca lo sport

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:06
Tennis, Alcaraz avverte Sinner: "Ora controllo le emozioni, e gioco un gran tennis"
12:03
Autodromo di Monza, gli eventi del calendario 2026
11:39
Paralimpiadi, niente atleti portabandiera alla cerimonia di apertura
10:43
Tennis, Binaghi: "Minacce a Stefanini intollerabili, federazione al suo fianco"
10:13
Iran: Medvedev e Rublev hanno lasciato Dubai, attesi a Indian Wells