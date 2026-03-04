Tennis: Maestrelli si qualifica per Indian Wells

Francesco Maestrelli si regala la qualificazione per il tabellone principale di Indian Wells. Il 23enne di Pisa, n.114 del ranking, dopo aver battuto all'esordio il cileno Nicolas Jarry, annullando 5 match-point nel tie-break decisivo, nel turno decisivo si è imposto 7-6(5) 6-4 sull'argentino Thiago Agustin Tirante. Per il tennista toscano sarà la prima partecipazione in assoluto al main draw di un ATP Masters 1000 e al primo turno affronterà l'australiano Rinky Hijikata, anche lui qualificato, numero 117 del mondo, che non ha mai incrociato in carriera.