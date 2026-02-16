Chi è James Mbaye, il nuovo fidanzato di Federica Brignone: il modello avvistato alle Olimpiadi

Avvistato sull’Olympia delle Tofane proprio accanto alla famiglia Brignone, Mbaye è un modello di origini senegalesi che lavora tra Milano, la Germania e la Turchia. A confermare il legame, oltre alla sua presenza nel box dell'entourage, sono stati alcuni indizi social tra scorci di Cortina e video della gara e un dettaglio inconfondibile: un cappellino tigrato, simbolo iconico di Federica, indossato per fare il tifo durante l'impresa che ha tinto d'oro la neve di casa. Il suo account Instagram è stato reso privato nelle scorse ore, forse proprio per prevenire la grande ondata di interesse e tutelare la propria privacy.