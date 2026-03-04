Lega Calcio Serie A ed EA Sports FC inaugurano un campo da calcio per la comunità a Milano

“Sostenere il calcio dalla base, dai campetti di periferia è fondamentale per favorire la crescita dei campioni e dei tifosi del futuro - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - L’inaugurazione di questo campo a Milano nell’ambito del progetto FC FUTURES di EA SPORTS FC è un segno concreto in questa direzione, che mostra come le sinergie tra gli stakeholders più importanti del mondo del calcio possa portare risorse a tutti i livelli, sviluppando un circolo virtuoso che alimenta il sistema. La presenza di un campione di oggi come Moise Kean con due Legends della Serie A e del loro esempio, unita alle iniziative che porteremo avanti nei prossimi anni, daranno a queste ragazze e ragazzi non solo un bellissimo campo dove divertirsi e un ricordo indelebile, ma soprattutto gli strumenti per crescere al meglio come calciatori, tifosi e persone”.