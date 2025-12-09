Jole Galli sogna a occhi aperti in vista di Milano-Cortina 2026: "Gareggiare dove sono cresciuta non ha prezzo"

L'infortunio dell'anno scorso è stato tosto sotto tanti punti di vista. Era già il terzo, ho avuto parecchio dolore fisico e mentalmente ho dovuto raccogliere tutte le forze per fare una riabilitazione lunga. Ho avuto intorno a me professionisti e amici che mi hanno aiutata, tutta la fatica è servita soprattutto a ripartire senza paura. Tanto lavoro meticoloso per avere in cambio delle certezze.