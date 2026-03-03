NNormal presenta Cadí: la scarpa da trailrunning che invita tutti a scoprire la montagna e i suoi sentieri

© Emanuele Delpozzo
© Emanuele Delpozzo
Il nuovo modello si unisce alle linee Tomir e Kjerag, offrendo un’opzione accessibile per un’ampia gamma di runnersdi Redazione
© Emanuele Delpozzo
© Emanuele Delpozzo
NNormal presenta Cadí, la prima scarpa da trailrunning del brand fondato da Camper e Kilian Jornet nel 2022 pensata per aiutare sempre più persone ad avvicinarsi alla montagna e viverla appieno. Creata per la maggior parte dei trailrunners - e in particolare per chi si avvicina per la prima volta a questo sport - Cadí offre le migliori prestazioni su terreni meno tecnici e sulle lunghe distanze, garantendo un’esperienza confortevole, stabile e resistente. Il focus infatti è su comfort, ammortizzazione bilanciata, una calzata più ampia e accessibile e un design essenziale che mette al centro la funzionalità. Cadí è una scarpa pensata per accompagnare i neofiti della corsa sui sentieri nelle loro prime uscite in montagna... e in tutte quelle che seguiranno. “Volevamo sviluppare una scarpa capace di eliminare le barriere e di trasmettere sicurezza fin dal primo passo. Cadí è il nostro modo di dire che il trail running è per tutti”, spiega Birte Fahrbach, Head of Product di NNormal. Cadí è inoltre disponibile in versioni specifiche donna, con volumi, taglie e colorazioni dedicate, studiate per garantire una vestibilità e una sensazione ottimali in linea con l’anatomia femminile.
© NNormal Press Office
I pilastri di Cadí: comfort e durabilità
Cadí è stata sviluppata per offrire comfort e resistenza, con una costruzione progettata per un utilizzo prolungato e una corsa stabile. Il processo di sviluppo è stato condotto in stretta collaborazione con le atlete NNormal Emelie Forsberg e Joyce Njeru, i cui test e feedback sono stati fondamentali per definire calzata, performance e comfort da una prospettiva femminile. Cadí è inoltre disponibile in versioni specifiche donna, con volumi, taglie e colorazioni dedicate, studiate per garantire una vestibilità e una sensazione ottimali in linea con l’anatomia femminile.
© Emanuele Delpozzo
Caratteristiche tecniche principali
Tomaia ingegnerizzata per una calzata adattabile e una maggiore resistenza all’abrasione
Intersuola in schiuma supercritica per un ritorno di energia stabile e reattivo
Soletta leggera in eTPU per una sensazione morbida sotto il piede
Suola Vibram® Megagrip per un’aderenza affidabile su superfici asciutte e bagnate
Struttura di allacciatura avvolgente, contrafforte interno sul tallone e protezione in TPU sulla punta
Ogni dettaglio è pensato per permettere ai runners di concentrarsi su ciò che conta davvero: godersi il percorso.
© Emanuele Delpozzo
Un nome con una storia nascosta
Il nome Cadí deriva dalla Serra del Cadí, iconica catena rocciosa dei Pirenei dove Kilian Jornet è nato, cresciuto e ha scoperto la sua passione per la montagna. Un luogo che simboleggia una natura accessibile e la convivenza tra persone di ogni livello in montagna. Questo spirito definisce la scarpa, concepita come una porta d’ingresso al trailrunning e progettata per chi desidera esplorare la montagna senza rinunciare a comfort e sicurezza.
© NNormal Press Office
Colori e disponibilità
Cadí è disponibile dal martedì 3 marzo su https://www.nnormal.com e presso selezionati punti vendita fisici, con un prezzo consigliato al pubblico di 150 euro.
Il modello viene proposto in diverse colorazioni.
Donna: marrone, verde e beige
Uomo: nero, verde, blu e beige
© Emanuele Delpozzo
About B-Factory
Nel 1994 la passione per lo sport e una particolare sensibilità imprenditoriale di Pietro Colturi, campione mondiale di snowboard nel 1990, porta alla fondazione di Burton Italia grazie anche al supporto di Jake Burton e Hermann Kapferer. Per Pietro “fare impresa” coincide con l'inizio di una storia d'amore e di successi con il brand che ha creduto in lui fin dal primo giorno della sua attività agonistica. Il successivo trasferimento a Milano dalla Valtellina per l’apertura di un innovativo showroom crea le condizioni per la nascita di B-Factory con sede a Lissone, che ben presto diventa il punto di riferimento nel mercato italiano degli sport outdoor. Oggi B-Factory continua la propria ascesa con un gruppo di collaboratori di grande esperienza e competenza espandendo il portfolio dei marchi distribuiti con Burton, Rab, Osprey, NNormal, Endura, Zag Ski e Naak, e due negozi: Burton Milano e B-Store di Bergamo.