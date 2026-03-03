NNormal presenta Cadí: la scarpa da trailrunning che invita tutti a scoprire la montagna e i suoi sentieri

NNormal presenta Cadí, la prima scarpa da trailrunning del brand fondato da Camper e Kilian Jornet nel 2022 pensata per aiutare sempre più persone ad avvicinarsi alla montagna e viverla appieno. Creata per la maggior parte dei trailrunners - e in particolare per chi si avvicina per la prima volta a questo sport - Cadí offre le migliori prestazioni su terreni meno tecnici e sulle lunghe distanze, garantendo un’esperienza confortevole, stabile e resistente. Il focus infatti è su comfort, ammortizzazione bilanciata, una calzata più ampia e accessibile e un design essenziale che mette al centro la funzionalità. Cadí è una scarpa pensata per accompagnare i neofiti della corsa sui sentieri nelle loro prime uscite in montagna... e in tutte quelle che seguiranno. “Volevamo sviluppare una scarpa capace di eliminare le barriere e di trasmettere sicurezza fin dal primo passo. Cadí è il nostro modo di dire che il trail running è per tutti”, spiega Birte Fahrbach, Head of Product di NNormal. Cadí è inoltre disponibile in versioni specifiche donna, con volumi, taglie e colorazioni dedicate, studiate per garantire una vestibilità e una sensazione ottimali in linea con l’anatomia femminile.