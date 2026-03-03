Goretzka-Inter: possibile colpo a parametro zero dal Bayern

L'Inter segue Leon Goretzka, un colpo a parametro zero che potrebbe ridisegnare gli equilibri del centrocampo nerazzurro. Ma attenzione al forte pressing dell'Arsenal in Premier League e di Milan, Juventus e Napoli in Serie A per il trentunenne del Bayern Monaco. Con un ingaggio previsto tra i 6 e i 6,5 milioni, Goretzka rappresenterebbe il tassello d'esperienza necessario per mantenere l'ossatura della squadra ai vertici. Lo scrive Tuttosport.