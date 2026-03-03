Serie A, Pinamonti e Wesley tra i sei squalificati per una giornata

03 Mar 2026 - 12:44

In merito alla 27/a giornata di ritorno di Serie A, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata Andrea Pinamonti (Sassuolo), Remo Freuler (Bologna), Fabiano Parisi (Fiorentina), Filippo Terracciano (Cremonese), Lautaro Valenti (Parma) e Wesley (Roma). Ammenda di 6.000 euro alla Roma per "aver i suoi sostenitori rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria e lanciato lanciato un fumogeno nel recinto di gioco".

