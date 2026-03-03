Laureus World Sports Awards 2026: tutte le nomination e i favoriti
Svelate le nomination per i Laureus 2026 a Madrid. Dalla sfida Alcaraz-Sinner al trionfo di Dembélé e l'orgoglio azzurro con Simone Barlaam: ecco i candidati.
È iniziato il conto alla rovescia per il più grande spettacolo sportivo dell'anno, con l'annuncio delle nomination per i Laureus World Sports Awards 2026, noti anche come 'i premi degli atleti'. Recordman, medaglie d'oro e future stelle dello sport si contenderanno la statuetta "The Laureus", riconosciuta a livello mondiale come il massimo riconoscimento per l'eccellenza sportiva. I vincitori dei premi saranno scelti dalla giuria sportiva definitiva, composta dai membri della Laureus World Sports Academy, con i nomi che verranno annunciati durante un evento di gala che si terrà nello splendido Palazzo di Cibeles a Madrid. La capitale spagnola sarà al centro dell'attenzione dei media mondiali e ospiterà i più grandi atleti del pianeta, oltre alle star del mondo dello spettacolo, per i premi più prestigiosi in ambito sportivo. I 1.300 membri del Laureus Global Media Panel hanno selezionato sei atleti eccezionali in ciascuna delle sei categorie, mentre i membri del Comitato Paralimpico Internazionale hanno scelto i candidati al premio Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability. Il risultato è una celebrazione dei migliori atleti dell'anno passato: un elenco senza pari di grandi nomi provenienti da tutti gli sport che ora competono tra loro per l'unico obiettivo che tutti condividono. Inoltre, il Laureus Sport for Good Award premierà un programma sportivo comunitario selezionato da una giuria di esperti, celebrando l'impatto nel migliorare la vita dei giovani attraverso lo sport. È stato un altro anno eccezionale per il tennis, con una rivalità ormai iconica al centro della scena per il premio Laureus World Sportsman of the Year. Carlos Alcaraz ha concluso l'anno al primo posto della classifica mondiale dopo le vittorie agli US Open e all'Open di Francia contro Jannik Sinner, che aveva avuto la meglio sullo spagnolo a Wimbledon. Dopo essersi divisi i quattro titoli del Grande Slam, i due si contendono il più ambito riconoscimento individuale nello sport: il Laureus. La conquista della UEFA Champions League da parte del Paris Saint-Germain è stata ispirata da Ousmane Dembélé: il francese ha vinto il Pallone d'Oro dopo aver concluso la stagione come capocannoniere, mentre la sua squadra ha chiuso il 2025 conquistando sei incredibili titoli. Mondo Duplantis, vincitore di questo premio lo scorso anno, ha raggiunto nuovi traguardi in un 2025 da imbattuto, stabilendo quattro nuovi record mondiali nel corso della stagione, mentre Tadej Pogacar ha conquistato quattro vittorie di tappa al Tour de France, aggiudicandosi la sua terza maglia gialla. Con undici vittorie, Marc Márquez ha conquistato il suo settimo titolo mondiale MotoGP con cinque gare di anticipo, ponendo fine a sei anni di attesa per aggiudicarsi un altro titolo mondiale.
Aitana Bonmatí è stata la prima donna a conquistare tre Palloni d'Oro consecutivi e la vincitrice del 2024 è di nuovo nella rosa delle candidate per il premio Laureus Sportswoman of the Year. Ad affiancarla ci sono due superstar della squadra statunitense ai Campionati Mondiali di atletica leggera. Melissa Jefferson-Wooden è diventata la seconda donna nella storia a vincere la Tripla Corona (100m, 200m, 4x100m) mentre Sydney McLaughlin-Levrone ha battuto il record dei campionati nei 400m e ha vinto l'oro a squadre nella staffetta 4x400m ai suoi primi campionati dopo essere passata dagli ostacoli alla corsa in piano. Faith Kipyegon ha ricevuto la terza nomination consecutiva dopo aver battuto il record con la quarta medaglia d'oro ai Campionati Mondiali nei 1500m. Katie Ledecky ha portato il suo medagliere ai Campionati Mondiali di nuoto a un incredibile totale di 30 medaglie, con due ori, un argento e un bronzo, mentre Aryna Sabalenka ha difeso il suo posto al vertice del tennis femminile con il titolo degli US Open e tre apparizioni in finale nei tornei del Grande Slam. I candidati al premio Laureus World Breakthrough of the Year di quest'anno hanno dato prova del loro talento con prestazioni memorabili. La giovane ala francese Désiré Doué ha reso indimenticabile la sua stagione d'esordio con il Paris Saint-Germain, segnando due gol e fornendo un assist nella finale di Uefa Champions League. Lando Norris ha battuto Max Verstappen, vincitore del premio Laureus World Sportsman of the Year nel 2022, nel campionato di Formula Uno, aggiudicandosi il suo primo titolo con appena due punti di vantaggio nell'ultima gara della stagione. Luke Littler è diventato il più giovane di sempre a vincere il Campionato Mondiale PDF di freccette completando la tripla corona (Campionato mondiale, World Matchplay e Premier League), mentre Shai Gilgeous-Alexander è diventato il quarto giocatore di basket a vincere i titoli di MVP della stagione regolare NBA, MVP delle finali e miglior realizzatore nella stessa stagione. Il diciannovenne Joao Fonseca ha debuttato in tutti e quattro i tornei del Grande Slam di tennis, mentre il dodicenne Yu Zidi, il più giovane candidato di sempre a questi premi, ha vinto il bronzo nella staffetta 4x200m stile libero ai Campionati Mondiali di nuoto. Dei primi trionfi fanno notizia per quanto riguarda il premio Laureus World Team of the Year, che vede per la prima volta diverse squadre femminili nella rosa dei finalisti. L'Oklahoma City Thunder ha vinto il primo titolo NBA nella storia della franchigia, eguagliando il totale di vittorie stagionali dei Chicago Bulls del 1996/97 (84). Una schiacciante vittoria per 5-0 sull'Inter ha portato al Paris Saint-Germain la prima UEFA Champions League, la squadra francese ha chiuso il 2025 con sei titoli: la tripletta nazionale, la Supercoppa UEFA e la Coppa Intercontinentale FIFA. Nella semifinale della Coppa del Mondo di cricket contro l'Australia, la nazionale femminile indiana ha realizzato la più grande rimonta nella storia dell'ODI femminile (339), prima di vincere il suo primo titolo contro il Sudafrica, diventando la prima squadra femminile di cricket a venire nominata per questo premio. La nazionale femminile di calcio inglese ha difeso il titolo europeo con una vittoria ai rigori contro la Spagna, mentre il team McLaren Mastercard di Formula 1 ha difeso il titolo mondiale costruttori con sei Gran Premi di anticipo. Il mezzo punto di Shane Lowry nell'ultima giornata a New York ha permesso alla squadra europea della Ryder Cup di vincere il suo sedicesimo titolo, ponendo fine a un digiuno di vittorie in trasferta durato 13 anni per l'Europa.
Quest'anno, il premio Laureus World Comeback of the Year riconosce le straordinarie storie di sei atleti che hanno trionfato sulla scena mondiale nonostante le avversità, gli infortuni e il tempo trascorso lontano dai rispettivi sport. Amanda Anisimova ha annunciato un congedo a tempo indeterminato dal tennis professionistico nel maggio 2023 per dare priorità alla sua salute mentale, prima di raggiungere due finali del Grande Slam un anno dopo il suo ritorno. Una collisione con un autobus durante un allenamento in bicicletta nel 2022 avrebbe potuto costare la vita a Egan Bernal, che invece ha battuto Mikel Landa vincendo la sedicesima tappa della Vuelta a España. Rory McIlroy ha dovuto sopportare 11 lunghi anni senza vittorie nei tornei Major, ma ha concluso il suo periodo di magra in modo sublime con il suo primo trionfo ai Masters, conquistato grazie alla vittoria ai playoff contro Justin Rose. Un infortunio al tendine ha causato a Yulimar Rojas un dolore intenso e le ha impedito di partecipare a Parigi 2024, ma, un anno dopo aver subito con successo l'intervento chirurgico, Rojas ha vinto una medaglia di bronzo nel salto triplo ai Campionati del mondo. Leah Williamson, capitana dell'Arsenal e dell'Inghilterra rispettivamente in Champions League e nei Campionati Europei, aveva saltato quasi 10 mesi di calcio a seguito di un infortunio ai legamenti crociati del ginocchio nel 2023. Nel 2018, il vantaggio di 38 minuti di Simon Yates è svanito nella penultima tappa del Giro d'Italia: sette anni dopo, ha scacciato quei demoni conquistando la Maglia Rosa con quasi quattro minuti di vantaggio. I candidati al premio Laureus World Action Sportsperson of the Year sono un gruppo straordinario di atleti, ognuno dei quali ha dato il massimo nel corso del 2025 e che sono stati premiati con un posto nella rosa dei finalisti per un premio che ha celebrato alcune delle storie sportive più emozionanti dell'ultimo quarto di secolo. Nonostante sia partito dalle retrovie, il vincitore dello scorso anno Tom Pidcock ha conquistato la vittoria ai Campionati Europei di Mountain Bike in Portogallo, prima di salire sul podio alla Vuelta a España ad agosto. Rayssa Leal, tre volte candidata al premio Laureus World Action Sportsperson of the Year, riceve la quarta nomination nella categoria, dopo aver vinto l'oro nello Street ai Campionati Mondiali di skateboard. La snowboarder Chloe Kim ha vinto il premio Laureus World Action Sportsperson of the Year nel 2019 e nel 2020 e ha conquistato l'ottava medaglia d'oro agli X Games nel Superpipe, diventando l'atleta più decorata in quella disciplina. Due grandi surfisti, Yago Dora e Molly Picklum, hanno vinto i loro primi titoli rispettivamente ai Campionati Mondiali WSL e nella World Surf League, chiudendo il 2025 come numeri uno al mondo nella classifica maschile e femminile. Kilian Jornet ha scalato 72 vette e totalizzato 400.000 piedi di dislivello in 31 giorni durante la sua sfida "States of Elevation". Tre nuotatori paralimpici sono stati nominati per il premio Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability dopo il successo ottenuto ai Campionati Mondiali di nuoto paralimpico. Gabriel Araújo ha battuto il suo record mondiale nei 150m misti individuali SM3, aggiudicandosi tre medaglie d'oro. Un emozionante oro nei 400m stile libero S9 è stato il momento clou delle quattro medaglie d'oro conquistate da Simone Barlaam, mentre David Kratochvíl ha completato un incredibile bottino di sette medaglie in sette gare all'età di soli 17 anni. Nell'atletica paralimpica, Catherine Debrunner e Kiara Rodríguez hanno stabilito i record del campionato nei 1500m T4 e nel salto in lungo T47, mentre Debrunner ha vinto cinque ori e Rodriguez tre. Kelsey DiClaudio ha ricevuto il premio MVP ai Campionati Mondiali femminili di para hockey su ghiaccio, dopo aver concluso il torneo come capocannoniere. Quattro degli 11 gol della DiClaudio sono stati segnati durante la vittoria per 7-1 contro il Canada nella finale per la medaglia d'oro.
Questa l'intera lista dei candidati: Laureus world sportsman of the year: Carlos Alcaraz, Ousmane Dembélé, Mondo Duplantis, Marc Márquez, Tadej Pogacar, Jannik Sinner. Laureus world sportswoman of the year: Aitana Bonmatí, Melissa Jefferson-Wooden, Faith Kipyegon, Katie Ledecky, Sydney McLaughlin-Levrone, Aryna Sabalenka Laureus world team of the year: Nazionale inglese di calcio femminile, Europa Ryder Cup Golf, Nazionale femminile indiana di Cricket, McLaren Formula 1, Oklahoma City Thunder, Paris Saint-Germain Laureus world sportsperson of the year with a disability: Gabriel Araújo (Brasile), Simone Barlaam, Catherine Debrunner, Kelsey DiClaudio, David Kratochvíl, Kiara Rodríguez.