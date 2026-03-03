Laureus World Sports Awards 2026: tutte le nomination e i favoriti

Quest'anno, il premio Laureus World Comeback of the Year riconosce le straordinarie storie di sei atleti che hanno trionfato sulla scena mondiale nonostante le avversità, gli infortuni e il tempo trascorso lontano dai rispettivi sport. Amanda Anisimova ha annunciato un congedo a tempo indeterminato dal tennis professionistico nel maggio 2023 per dare priorità alla sua salute mentale, prima di raggiungere due finali del Grande Slam un anno dopo il suo ritorno. Una collisione con un autobus durante un allenamento in bicicletta nel 2022 avrebbe potuto costare la vita a Egan Bernal, che invece ha battuto Mikel Landa vincendo la sedicesima tappa della Vuelta a España. Rory McIlroy ha dovuto sopportare 11 lunghi anni senza vittorie nei tornei Major, ma ha concluso il suo periodo di magra in modo sublime con il suo primo trionfo ai Masters, conquistato grazie alla vittoria ai playoff contro Justin Rose. Un infortunio al tendine ha causato a Yulimar Rojas un dolore intenso e le ha impedito di partecipare a Parigi 2024, ma, un anno dopo aver subito con successo l'intervento chirurgico, Rojas ha vinto una medaglia di bronzo nel salto triplo ai Campionati del mondo. Leah Williamson, capitana dell'Arsenal e dell'Inghilterra rispettivamente in Champions League e nei Campionati Europei, aveva saltato quasi 10 mesi di calcio a seguito di un infortunio ai legamenti crociati del ginocchio nel 2023. Nel 2018, il vantaggio di 38 minuti di Simon Yates è svanito nella penultima tappa del Giro d'Italia: sette anni dopo, ha scacciato quei demoni conquistando la Maglia Rosa con quasi quattro minuti di vantaggio. I candidati al premio Laureus World Action Sportsperson of the Year sono un gruppo straordinario di atleti, ognuno dei quali ha dato il massimo nel corso del 2025 e che sono stati premiati con un posto nella rosa dei finalisti per un premio che ha celebrato alcune delle storie sportive più emozionanti dell'ultimo quarto di secolo. Nonostante sia partito dalle retrovie, il vincitore dello scorso anno Tom Pidcock ha conquistato la vittoria ai Campionati Europei di Mountain Bike in Portogallo, prima di salire sul podio alla Vuelta a España ad agosto. Rayssa Leal, tre volte candidata al premio Laureus World Action Sportsperson of the Year, riceve la quarta nomination nella categoria, dopo aver vinto l'oro nello Street ai Campionati Mondiali di skateboard. La snowboarder Chloe Kim ha vinto il premio Laureus World Action Sportsperson of the Year nel 2019 e nel 2020 e ha conquistato l'ottava medaglia d'oro agli X Games nel Superpipe, diventando l'atleta più decorata in quella disciplina. Due grandi surfisti, Yago Dora e Molly Picklum, hanno vinto i loro primi titoli rispettivamente ai Campionati Mondiali WSL e nella World Surf League, chiudendo il 2025 come numeri uno al mondo nella classifica maschile e femminile. Kilian Jornet ha scalato 72 vette e totalizzato 400.000 piedi di dislivello in 31 giorni durante la sua sfida "States of Elevation". Tre nuotatori paralimpici sono stati nominati per il premio Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability dopo il successo ottenuto ai Campionati Mondiali di nuoto paralimpico. Gabriel Araújo ha battuto il suo record mondiale nei 150m misti individuali SM3, aggiudicandosi tre medaglie d'oro. Un emozionante oro nei 400m stile libero S9 è stato il momento clou delle quattro medaglie d'oro conquistate da Simone Barlaam, mentre David Kratochvíl ha completato un incredibile bottino di sette medaglie in sette gare all'età di soli 17 anni. Nell'atletica paralimpica, Catherine Debrunner e Kiara Rodríguez hanno stabilito i record del campionato nei 1500m T4 e nel salto in lungo T47, mentre Debrunner ha vinto cinque ori e Rodriguez tre. Kelsey DiClaudio ha ricevuto il premio MVP ai Campionati Mondiali femminili di para hockey su ghiaccio, dopo aver concluso il torneo come capocannoniere. Quattro degli 11 gol della DiClaudio sono stati segnati durante la vittoria per 7-1 contro il Canada nella finale per la medaglia d'oro.