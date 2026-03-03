Gasperini e Totti a cena assieme, tifosi giallorossi impazziti

Francesco Totti e Gian Piero Gasperini hanno mangiato ieri sera insieme a Roma al ristorante 'Rinaldi al Quirinale'. Una cena che è bastata per riaccendere l'entusiasmo del tifo giallorosso in merito a un possibile ritorno in società dell'ex capitano. A immortalare l'evento ci ha pensato Vincent Candela, amico di entrambi e organizzatore dell'incontro. "Serata tra amici...che bellezza parlare di calcio con Mister Gasperini e con Francesco", ha scritto in un post su Instagram, correlato da una foto, l'ex calciatore francese della Roma.