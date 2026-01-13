Milano Cortina, Brignone: "Nessuno puntava sul mio recupero. Ma ho una voglia matta"

"Nessuno avrebbe scommesso sul mio recupero (a un mese dai Giochi, ndr). Invece sono qui con una voglia matta di gareggiare tra un mese". Così Federica Brignone, in una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport', proiettandosi sulle Olimpiadi di Milano Cortina. "Ho letto che rientrerò a Tarvisio o Plan de Corones, ma è falso. La verità la sappiamo io e la mia squadra, vedendo giorno per giorno come va e se me la sentirò di provare prima dell'Olimpiade - ha aggiunto l'azzurra, che si sta allenando a Cortina, sede delle gare femminili di sci alpino - Il regolamento dei punti non invoglia a rientrare e non tutela chi vorrebbe farlo, perché se gareggio solo ai Giochi la prossima stagione sarò numero 3 in tutte le discipline, mentre se disputo più gare finisco fuori dalle prime trenta. Una cosa è certa: amo gareggiare, ma in questo momento andrebbe bene tutto, farlo all'Olimpiade o farlo anche dopo, non sono affatto spaventata per quello che mi è successo alla gamba. Essere qui in allenamento è un qualcosa di veramente speciale".