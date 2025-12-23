Milano Cortina 2026, visite mediche per Brignone: "Al Quirinale ho realizzato un sogno"

Fiducia, pazienza, idee chiare. Nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Federica Brignone fa tappa all'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. Il giorno dopo aver ricevuto il Tricolore al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assieme agli altri alfieri dell'Italia Team Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner, la sciatrice azzurra è stata sottoposta alle visite mediche del Protocollo Atleti Probabili Olimpici al Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' del Coni, a Roma. "Mi sento bene, ho voglia di iniziare ad allenarmi sugli sci - racconta la 'Tigre di La Salle', in ripresa dal grave infortunio al piatto tibiale e alla testa del perone della gamba sinistra rimediato lo scorso aprile -. Voglio provare a vedere come va in un tracciato. Stiamo andando per gradi, c'è poco tempo ma sono abbastanza positiva e le sensazioni sugli sci sono abbastanza buone. È chiaro, devo misurarmi nelle cose che devo fare: un conto è sciare, un altro sciare per andare veloce in un tracciato, in un certo tipo di condizioni. Tutte queste cose non le ho ancora fatte".