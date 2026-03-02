Milan, gli aggiornamenti dall'infermeria: come stanno Bartesaghi e Gimenez

Il Milan si proietta verso il derby. Dopo la vittoria all'ultimo respiro sulla Cremonese, Max Allegri e i suoi hanno messo nel mirino la sfida contro l'Inter capolista, in programma a San Siro domenica 8 marzo alle 20:45. A tenere i rossoneri con il fiato sospeso sono le condizioni di Davide Bartesaghi, uscito malconcio dallo Zini e sostituito da Estupinan negli ultimi minuti di partita. Su questo fronte però arrivano buone notizie: gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento al flessore della gamba destra ma hanno escluso lesioni. Le condizioni del difensore azzurro saranno dunque valutate giorno per giorno con la speranza di recuperarlo per la sfida con i nerazzurri.