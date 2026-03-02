Iran: Qatar ferma attività sportive, a rischio 'Finalissima' Spagna-Argentina

02 Mar 2026 - 11:11

La 'Finalissima', la partita organizzata dalla Fifa tra le nazionali di Spagna e Argentina, rispettivamente campione d'Europa e campione del Sud America, in programma il 27 marzo in Qatar, è a rischio a causa della guerra in atto in Medio Oriente. Il conflitto nella regione, a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran e delle rappresaglie dell'Iran contro altri paesi mediorientali con basi statunitensi, ha portato il governo del Qatar a sospendere tutte le attività sportive nel Paese. Secondo quanto scrive Sport, la sospensione riguarda anche le due partite che la squadra di Luis De la Fuente avrebbe dovuto giocare in Qatar, la già citata Finalissima e un'amichevole tre giorni dopo contro l'Egitto. Sospese anche le partite tra Arabia Saudita ed Egitto, Qatar-Serbia, Serbia-Arabia Saudita e Qatar-Argentina. Inoltre, sono stati sospesi tutti i campionati nazionali e internazionali. In un comunicato, la Federcalcio del Qatar ha annunciato che pubblicherà le nuove date delle partite in seguito, anche se tutto dipenderà dall'evoluzione del conflitto armato, che ha imposto, ad esempio, la chiusura dello spazio aereo del Qatar. Sia la Federcalcio spagnola che quella argentina sono in attesa di notizie in merito, poiché dovranno prendere una decisione in merito a queste partite, poiché le date di fine marzo sono le uniche disponibili prima dei Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. 

Ultimi video

01:25
MCH HOFFENHEIM-ST. PAULI 0-1 MCH

Bundes: gli highlights di Hoffenheim-St. Pauli

03:52
DICH ZIELINSKI PRE COMO INTEGRALE 02/03 SRV

Zielinski: "Faremo di tutto per il Doblete. E sul derby... "

03:54
Wesley: "Peccato per il risultato, ma non è un passo indietro"

Wesley: "Peccato per il risultato, ma non è un passo indietro"

01:34
Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

Gatti: "Reazione di rabbia, dobbiamo ritrovare solidità"

03:08
Roma-Juventus 3-3: gli highlights

Roma-Juventus 3-3: gli highlights

03:41
Spalletti: "La reazione è un bel messaggio, Gatti? Dovevo inserirlo prima"

Spalletti: "La reazione è un bel messaggio, Gatti? Dovevo inserirlo prima"

01:14
Sassuolo-Atalanta 2-1: gli highlights

Sassuolo-Atalanta 2-1: gli highlights

01:06
Torino-Lazio 2-0: gli highlights

Torino-Lazio 2-0: gli highlights

02:44
Cremonese-Milan 0-2: gli highlights

Cremonese-Milan 0-2: gli highlights

01:06
N'Dicka: "Siamo delusi, ma vogliamo la Champions"

N'Dicka: "Siamo delusi, ma vogliamo la Champions"

04:02
DICH LEAO POST CREMOENESE DICH

Leao: "Gara difficile. Il derby voglio vincerlo"

02:08
DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

01:31
MCH BOCA-GIMNASIA MENDOZA 1-1 MCH

Il Boca sempre più in crisi: arriva un altro pareggio

01:59
MCH HERACLES-PSV EINDHOVEN MCH

Il Psv ipoteca il titolo: Perisic dà il via al successo sull'Heracles

01:59
MCH BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 1-1 MCH

Bundes: gli highlights di Leverkusen-Mainz

01:25
MCH HOFFENHEIM-ST. PAULI 0-1 MCH

Bundes: gli highlights di Hoffenheim-St. Pauli

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

Roma-Juventus a Sozza

Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri

Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo dopo la Champions"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:07
L'Équipe celebra Insigne: "Al Pescara grazie a Verratti, può salvarlo dalla retrocessione"
12:06
Como, il retroscena sull'esclusione di Nico Paz contro il Lecce
11:11
Iran: Qatar ferma attività sportive, a rischio 'Finalissima' Spagna-Argentina
11:00
Liga: accuse razzismo da parte di El Hilali, arbitro ferma Espanyol-Elche
10:04
Mls, Messi segna doppietta e trascina Inter Miami alla vittoria su Orlando