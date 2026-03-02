Iran: Qatar ferma attività sportive, a rischio 'Finalissima' Spagna-Argentina

La 'Finalissima', la partita organizzata dalla Fifa tra le nazionali di Spagna e Argentina, rispettivamente campione d'Europa e campione del Sud America, in programma il 27 marzo in Qatar, è a rischio a causa della guerra in atto in Medio Oriente. Il conflitto nella regione, a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran e delle rappresaglie dell'Iran contro altri paesi mediorientali con basi statunitensi, ha portato il governo del Qatar a sospendere tutte le attività sportive nel Paese. Secondo quanto scrive Sport, la sospensione riguarda anche le due partite che la squadra di Luis De la Fuente avrebbe dovuto giocare in Qatar, la già citata Finalissima e un'amichevole tre giorni dopo contro l'Egitto. Sospese anche le partite tra Arabia Saudita ed Egitto, Qatar-Serbia, Serbia-Arabia Saudita e Qatar-Argentina. Inoltre, sono stati sospesi tutti i campionati nazionali e internazionali. In un comunicato, la Federcalcio del Qatar ha annunciato che pubblicherà le nuove date delle partite in seguito, anche se tutto dipenderà dall'evoluzione del conflitto armato, che ha imposto, ad esempio, la chiusura dello spazio aereo del Qatar. Sia la Federcalcio spagnola che quella argentina sono in attesa di notizie in merito, poiché dovranno prendere una decisione in merito a queste partite, poiché le date di fine marzo sono le uniche disponibili prima dei Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada.