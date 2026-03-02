Caccia al bis per Leclerc, Verstappen e Norris. Hamilton sogna la terza vittoria Down Under

Sotto a chi tocca! Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz e Lando Norris. Non c'è un solo "repeat winner" nelle ultime cinque edizioni del Gran Premio d'Australia di Formula Uno. Per trovare due vittorie consecutive all'Albert Park di Melbourne bisogna andare indietro nel tempo fino al biennio 2017-2018 e ai due successi consecutivi di Sebastian Vettel con la Ferrari... in piena era Mercedes. Non è solo questione di vittorie back-to-back in Australia: tra i piloti dell'attuale griglia di partenza solo Lewis Hamilton è riuscito a tagliare più di una volta il traguardo da vincitore: nell'ormai lontano 2008 con la McLaren-Mercedes e nel più "recente" 2015 con la Mercedes... tout court. La citazione di sir Lewis ci porta a considerare il promettente ruolino di marcia ferrarista a Melbourne: quattro vittorie su sette dal 2018 al 2025 grazie a Vettel, Leclerc e Sainz. Il precedente storico ovviamente non basta a giustificare facili entusiasmi (peraltro difficili da tenere a freno...) ma le premesse sono indubbiamente buone.