MANOVRE BIANCONERE

La Juventus blinda McKennie: firmato il rinnovo fino al 2030, manca solo l'annuncio

L'americano prolunga il contratto con i bianconeri: era in scadenza il prossimo giugno 

02 Mar 2026 - 17:08
videovideo

In un mese difficile per la Juventus con appena due vittorie in otto partite (e l'eliminazione dalla Champions League a opera del Galatasaray) arriva una buona notizia fuori dal campo. Weston McKennie infatti, diamante bianconero nel nuovo corso targato Luciano Spalletti, ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2030. Adesso c'è attendere solamente l'annuncio ufficiale da parte della Vecchia Signora. Si tratta di un prolungamento importante e soprattutto guadagnato sul campo da parte dell'americano, autore di otto gol e sette assist in questa stagione dopo un'estate in cui più volte è stato vicino all'addio. 

Il 27enne americano, arrivato a Torino nel 2020 dallo Schalke 04 (in mezzo una breve parantesi al Leeds da gennaio a giugno del 2023), vedrà aumentare sensibilmente il suo ingaggio: dagli attuali 2,5 milioni di euro netti a stagione arriverà a toccare quota 4 più bonus. McKennie quindi sarà centrale anche nella Juventus della prossima stagione, salvo colpi di scena ancora con Spalletti in panchina come confermato nelle scorse ore da Chiellini prima del pari con la Roma: "Sta facendo bene, a tempo debito ne parleremo ma credo che nessuno abbia dei dubbi a riguardo".

juventus
mckennie

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Juventus

Luciano Spalletti

La Juve spinge ma Spalletti chiede garanzie: cosa chiede per dire sì al rinnovo

Bernardo Silva

Un giocatore top per ruolo: i quattro nomi che la Juve vuole regalare a Spalletti

 Dusan Vlahovic

Juve, chi si rivede: Vlahovic è pronto a tornare in campo, ecco quando

Marcos Senesi è uomo mercato: in scadenza a giugno col Bournemouth piace a Juventus e Roma ma anche Milan, Dortmund, Barcellona e Tottenham

Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato

David impalpabile e l'errore di Zhegrova: i nodi di Spalletti e del mercato bianconero

Federico Chiesa vorrebbe tornare in Serie A ma Slot lo bloccherà almeno sino al ritorno di Salah dalla Coppa d'Africa. Anche qui la concorrenza è folta: Roma e Napoli oltre la Juve

Juve, l'attacco non gira? Ecco nove nomi per regalare un nuovo 9 a Spalletti

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:08
Milan, Estupinan può lasciare: ci pensa il Bologna ma non solo
11:40
Lucca-Nottingham Forest sembra già finita: verso il ritorno al Napoli
10:05
Calafiori e il richiamo di casa: "Ecco perché vorrei tornare alla Roma"
09:22
Missione Inter al Mapei Stadium: fari puntati sui due talenti del Sassuolo
08:13
Juve, il futuro di Vlahovic si decide ora: fissato l'incontro per il rinnovo