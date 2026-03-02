La Juventus blinda McKennie: firmato il rinnovo fino al 2030, manca solo l'annuncio

In un mese difficile per la Juventus con appena due vittorie in otto partite (e l'eliminazione dalla Champions League a opera del Galatasaray) arriva una buona notizia fuori dal campo. Weston McKennie infatti, diamante bianconero nel nuovo corso targato Luciano Spalletti, ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2030. Adesso c'è attendere solamente l'annuncio ufficiale da parte della Vecchia Signora. Si tratta di un prolungamento importante e soprattutto guadagnato sul campo da parte dell'americano, autore di otto gol e sette assist in questa stagione dopo un'estate in cui più volte è stato vicino all'addio.