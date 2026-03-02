La Juventus blinda McKennie: firmato il rinnovo fino al 2030, manca solo l'annuncio
L'americano prolunga il contratto con i bianconeri: era in scadenza il prossimo giugno
In un mese difficile per la Juventus con appena due vittorie in otto partite (e l'eliminazione dalla Champions League a opera del Galatasaray) arriva una buona notizia fuori dal campo. Weston McKennie infatti, diamante bianconero nel nuovo corso targato Luciano Spalletti, ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2030. Adesso c'è attendere solamente l'annuncio ufficiale da parte della Vecchia Signora. Si tratta di un prolungamento importante e soprattutto guadagnato sul campo da parte dell'americano, autore di otto gol e sette assist in questa stagione dopo un'estate in cui più volte è stato vicino all'addio.
Il 27enne americano, arrivato a Torino nel 2020 dallo Schalke 04 (in mezzo una breve parantesi al Leeds da gennaio a giugno del 2023), vedrà aumentare sensibilmente il suo ingaggio: dagli attuali 2,5 milioni di euro netti a stagione arriverà a toccare quota 4 più bonus. McKennie quindi sarà centrale anche nella Juventus della prossima stagione, salvo colpi di scena ancora con Spalletti in panchina come confermato nelle scorse ore da Chiellini prima del pari con la Roma: "Sta facendo bene, a tempo debito ne parleremo ma credo che nessuno abbia dei dubbi a riguardo".