Indiscrezioni

Un mito di Toyota potrebbe ritornare

La vettura per il WRC 2027 ha una linea che ricorda molto la Celica

di Redazione Drive Up
02 Mar 2026 - 16:37
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un indizio che anticipa un ritorno. I collaudi della nuova vettura da rally Toyota per il 2027 sono stati seguiti con un certo interesse non soltanto dagli appassionati di motorsport. Infatti, il muletto impegnato nei test non aveva le sembianze di una GR Yaris e neppure di altri modelli presenti nell'attuale gamma prodotto. Piuttosto, richiama un mito del passato che adesso potrebbe tornare.
La Celica
Linea, stile e proporzioni suggeriscono un paragone ingombrante ma certamente azzeccato. I più maliziosi hanno colto sotto le camuffature le sembianze della nuova Celica: modello che Toyota non ha mai nascosto di voler riproporre in gamma. Secondo le indiscrezioni (o meglio: suggestioni) la nuova sportiva potrebbe essere sviluppata dalla divisione GR, il cui scopo è quello di realizzare automobili ad alte prestazioni. Mentre la vettura WRC avrà un motore 1.6 litri, la controparte stradale potrebbe riservare qualche sorpresa.
Trazione integrale
I tecnici giapponesi potrebbero scegliere uno schema meccanico inedito per l'attuale generazione di Toyota. Si parla infatti di un motore - 2.0 litri quattro cilindri - in posizione posteriore centrale con trazione integrale. Insomma, l'idea è quella di portare su strada una vera vettura da rally: come già sperimentato (con successo) con la GR Yaris. La potenza complessiva dovrebbe raggiungere i 400 CV e i clienti dovrebbero poter scegliere tra cambio manuale a sei rapporti o automatico a 8. Speriamo sia tutto confermato.

